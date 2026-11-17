Una jornada pensada para el descanso y el esparcimiento terminó en tragedia en uno de los principales puntos turísticos de Salta. Un hombre de 48 años murió el reciente domingo luego de atragantarse con un trozo de carne durante una excursión en balsa en el dique Cabra Corral.
Comía un asado con amigos en una balsa y murió en una tragedia tras atragantarse con un pedazo de carne
Un hombre de 48 años murió tras atragantarse con un trozo de carne mientras compartía un asado en un bote. La tragedia provocó momentos de mucha desesperación
Según se pudo reconstruir, el accidente ocurrió en medio de la navegación, mientras los pasajeros compartían un asado a bordo. De manera repentina, el hombre comenzó a mostrar serias dificultades para respirar, lo que generó desesperación entre quienes lo acompañaban.
De acuerdo con los reportes preliminares, el bocado de carne le provocó un cuadro severo de broncoaspiración que comprometió su vida en cuestión de minutos.
Tragedia en Salta: quién era la víctima
Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que el hombre fallecido era Celso Figueroa, un vecino de 48 años muy conocido en la localidad de La Merced, Salta.
La noticia de su repentina muerte golpeó de lleno a toda la comunidad del Valle de Lerma, donde familiares, amigos y conocidos expresaron su profundo dolor por la tragedia durante la salida recreativa.
El operativo de rescate de la tragedia y la despedida
Ante la urgencia de la emergencia médica en el agua, desde la embarcación pidieron auxilio de inmediato. La alerta motivó una rápida intervención de efectivos de la Policía, que acudieron hasta la balsa mientras una ambulancia aguardaba en la costa para un traslado urgente.
A pesar de la rapidez del despliegue y de los intentos por asistirlo, las maniobras de reanimación no dieron resultado y se terminó confirmando su fallecimiento.
Tras cumplirse con las actuaciones judiciales y médicas de rigor, el cuerpo fue entregado a sus allegados. Los restos de Figueroa fueron velados en una sala de La Merced, donde vecinos y seres queridos le dieron el último adiós.
En pocas palabras
- Tragedia en Salta: Un hombre de 48 años murió tras atragantarse con carne en un asado en un bote.
- Causa del deceso: El incidente ocurrió mientras navegaba en el dique Cabra Corral, donde un trozo de carne le provocó broncoaspiración.
- Despedida: La víctima, Celso Figueroa, era conocido en La Merced y recibió el último adiós de familiares y amigos.