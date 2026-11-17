Foto: gentileza Javier Corbalán - gentedesalta.com.

Tragedia en Salta: quién era la víctima

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que el hombre fallecido era Celso Figueroa, un vecino de 48 años muy conocido en la localidad de La Merced, Salta.

La noticia de su repentina muerte golpeó de lleno a toda la comunidad del Valle de Lerma, donde familiares, amigos y conocidos expresaron su profundo dolor por la tragedia durante la salida recreativa.

El operativo de rescate de la tragedia y la despedida

Ante la urgencia de la emergencia médica en el agua, desde la embarcación pidieron auxilio de inmediato. La alerta motivó una rápida intervención de efectivos de la Policía, que acudieron hasta la balsa mientras una ambulancia aguardaba en la costa para un traslado urgente.

Foto: gentileza Javier Corbalán - gentedesalta.com.

A pesar de la rapidez del despliegue y de los intentos por asistirlo, las maniobras de reanimación no dieron resultado y se terminó confirmando su fallecimiento.

Tras cumplirse con las actuaciones judiciales y médicas de rigor, el cuerpo fue entregado a sus allegados. Los restos de Figueroa fueron velados en una sala de La Merced, donde vecinos y seres queridos le dieron el último adiós.