Los principales acusados por liderar una banda narco son Héctor, conocido como Gordo Troncoso, y Fernando, alias Charly Troncoso, pero hay otros 7 imputados. Foto: Gobierno de Mendoza

Cómo funcionaba la presunta banda narco en la cárcel de Cacheuta

La investigación sostiene que los primos Troncoso habían organizado una estructura narco para abastecer de drogas a los presos del complejo federal Almafuerte, con colaboradores que operaban desde el exterior.

De acuerdo con la acusación, la droga era escondida inicialmente en un predio denominado Puesto La Abuela, ubicado en Godoy Cruz. Desde allí los trasladaban en distintos vehículos, entre ellos una VW T-Cross, para luego fraccionarla e ingresarla al penal.

La Fiscalía sostiene que utilizaban distintos mecanismos para hacer entrar la droga, entre ellos las visitas íntimas y el traslado a través de embarazadas.

Además de la comercialización de estupefacientes, los investigadores detectaron presuntas maniobras de extorsión contra otros presos. Los integrantes de la organización habrían amenazado de muerte a quienes no cumplían con los pagos exigidos por la droga.

Uno de los episodios que impulsó la investigación ocurrió en junio de 2024, cuando la esposa de un interno del Complejo Penitenciario Federal VI denunció que su marido recibía amenazas dentro de la cárcel. Según su presentación, le exigían un millón y medio de pesos por estupefacientes que le habían secuestrado al momento de su detención.

Los antecedentes de los primos Troncoso y la sospecha por el tráfico de armas

Gordo y Charly Troncoso ya habían sido detenidos en agosto de 2019 por comercializar drogas en la zona de La Favorita y el barrio San Martín. En septiembre de 2022 fueron condenados en esa causa y quedaron presos.

En el caso de Fernando Troncoso, su abogado defensor, Gabriel Estelrich, consiguió que le concedieran la prisión domiciliaria.

La nueva investigación también incorporó sospechas sobre el presunto manejo de armas de fuego por parte de la organización. Según la hipótesis fiscal, los integrantes de la banda se abastecían en el mercado negro y utilizaban las armas para amenazar a sus enemigos.

Incluso, los investigadores sospechan que algunas de esas armas eran trasladadas a Chile para su reventa, debido al mayor valor que podían alcanzar en ese mercado.

Ahora, los 9 acusados deberán enfrentar el debate oral para determinar sus responsabilidades en la presunta organización criminal que operaba dentro y fuera de la cárcel de Cacheuta.