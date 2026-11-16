Balearon a un joven en el barrio La Gloria y descubrieron que tenía pedido de captura

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en la escena y constató heridas de arma de fuego en la región inguinal y en el muslo derecho, además de dos lesiones superficiales en el abdomen, motivo por el cual se dispuso su inmediato traslado al Hospital Central.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió en el lugar al joven de 23 años, quien presentaba heridas de bala en la ingle, el muslo derecho y el abdome.

Pericias en la escena y pedido de captura

En el sector del tiroteo, los uniformados hallaron y secuestraron 4 vainas servidas, por lo que el Ayudante Fiscal de turno dio intervención a Policía Científica y a la Unidad Investigativa Departamental (UID) para recolectar pruebas e identificar a los agresores.

Efectivos de la Comisaría 52.ª y de la Unidad Investigativa Departamental intervinieron en la zona tras los llamados al 911 que alertaron sobre detonaciones de arma de fuego.

Horas más tarde, desde la Oficina Fiscal informaron que el joven herido registraba una medida de captura pendiente en la Justicia, razón por la cual se ordenó instalar una consigna policial permanente en el hospital mientras continúa la investigación del ataque.