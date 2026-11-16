Inicio Policiales barrio La Gloria
Ataque a tiros

Balearon a un joven en el barrio La Gloria y descubrieron que tenía pedido de captura

La víctima fue baleado de bala en la ingle, el muslo y el abdomen. Al asistirlo, la Policía descubrió que tenía pedido de captura

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
El ataque armado ocurrió alrededor de las 21.45 en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, donde la Policía encontró 4 vainas servidas.

El ataque armado ocurrió alrededor de las 21.45 en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, donde la Policía encontró 4 vainas servidas.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tirotearon a un joven de 23 años mientras se encontraba en la vía pública en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Como consecuencia de las lesiones, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado bajo custodia policial.

El ataque ocurrió alrededor de las 21.45 del día domingo y fue advertido mediante un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre múltiples disparos de arma de fuego en la zona.

La v&iacute;ctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central y qued&oacute; internada con consigna policial luego de confirmarse que registraba un pedido de captura vigente.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central y quedó internada con consigna policial luego de confirmarse que registraba un pedido de captura vigente.

El ataque y las heridas de la víctima

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 52 entrevistaron al joven baleado, quien relató que estaba en la calle cuando un grupo de sujetos pasó caminando y efectuó varios disparos hacia él sin mediar palabra.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en la escena y constató heridas de arma de fuego en la región inguinal y en el muslo derecho, además de dos lesiones superficiales en el abdomen, motivo por el cual se dispuso su inmediato traslado al Hospital Central.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asisti&oacute; en el lugar al joven de 23 a&ntilde;os, quien presentaba heridas de bala en la ingle, el muslo derecho y el abdome.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió en el lugar al joven de 23 años, quien presentaba heridas de bala en la ingle, el muslo derecho y el abdome.

Pericias en la escena y pedido de captura

En el sector del tiroteo, los uniformados hallaron y secuestraron 4 vainas servidas, por lo que el Ayudante Fiscal de turno dio intervención a Policía Científica y a la Unidad Investigativa Departamental (UID) para recolectar pruebas e identificar a los agresores.

Efectivos de la Comisar&iacute;a 52.&ordf; y de la Unidad Investigativa Departamental intervinieron en la zona tras los llamados al 911 que alertaron sobre detonaciones de arma de fuego.

Efectivos de la Comisaría 52.ª y de la Unidad Investigativa Departamental intervinieron en la zona tras los llamados al 911 que alertaron sobre detonaciones de arma de fuego.

Horas más tarde, desde la Oficina Fiscal informaron que el joven herido registraba una medida de captura pendiente en la Justicia, razón por la cual se ordenó instalar una consigna policial permanente en el hospital mientras continúa la investigación del ataque.

En pocas palabras

  • Baleado: joven de 23 años recibió disparos en ingle, muslo y abdomen en Godoy Cruz.
  • Hallazgo policial: al asistir a la víctima, descubrieron un pedido de captura vigente en su contra.
  • Traslado: el herido fue internado en el Hospital Central bajo custodia policial mientras avanza la investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar