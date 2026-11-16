Tirotearon a un joven de 23 años mientras se encontraba en la vía pública en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Como consecuencia de las lesiones, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central, donde permanece internado bajo custodia policial.
Balearon a un joven en el barrio La Gloria y descubrieron que tenía pedido de captura
La víctima fue baleado de bala en la ingle, el muslo y el abdomen. Al asistirlo, la Policía descubrió que tenía pedido de captura
El ataque ocurrió alrededor de las 21.45 del día domingo y fue advertido mediante un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre múltiples disparos de arma de fuego en la zona.
El ataque y las heridas de la víctima
Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 52 entrevistaron al joven baleado, quien relató que estaba en la calle cuando un grupo de sujetos pasó caminando y efectuó varios disparos hacia él sin mediar palabra.
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en la escena y constató heridas de arma de fuego en la región inguinal y en el muslo derecho, además de dos lesiones superficiales en el abdomen, motivo por el cual se dispuso su inmediato traslado al Hospital Central.
Pericias en la escena y pedido de captura
En el sector del tiroteo, los uniformados hallaron y secuestraron 4 vainas servidas, por lo que el Ayudante Fiscal de turno dio intervención a Policía Científica y a la Unidad Investigativa Departamental (UID) para recolectar pruebas e identificar a los agresores.
Horas más tarde, desde la Oficina Fiscal informaron que el joven herido registraba una medida de captura pendiente en la Justicia, razón por la cual se ordenó instalar una consigna policial permanente en el hospital mientras continúa la investigación del ataque.
En pocas palabras
- Baleado: joven de 23 años recibió disparos en ingle, muslo y abdomen en Godoy Cruz.
- Hallazgo policial: al asistir a la víctima, descubrieron un pedido de captura vigente en su contra.
- Traslado: el herido fue internado en el Hospital Central bajo custodia policial mientras avanza la investigación.