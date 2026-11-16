Cuatro integrantes de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén sufrieron heridas luego de un violento ataque a piedrazos cuando fueron hasta el barrio Los Hornos, tras un llamado por el incendio de 3 casas. Además de los heridos, los agresores también dañaron la autobomba y quedó fuera de servicio.
Un ataque a piedrazos a los Bomberos de Guaymallén dejó 4 heridos y una autobomba fuera de servicio
Los Bomberos fueron a un incendio en el barrio Los Hornos, pero fueron recibidos con un ataque a piedrazos. Pidieron ayuda para reparar el camión
El episodio ocurrió alrededor de las 19.15 del día domingo, cuando el camión ingresaba al barrio por la ruta 24, luego de haber recibido confirmación de que la zona estaba asegurada por la Policía para trabajar con tranquilidad. Ante la magnitud de los daños que no cuentan con cobertura del seguro, los Bomberos Voluntarios de Guaymallén inició una colecta solidaria para poder reparar la unidad y volver a prestar servicio a la comunidad.
La cronología del llamado y el ataque en el ingreso
Según relató Bernardo Sancho, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, la secuencia comenzó cerca de las 17.30, cuando recibieron la primera alerta por un incendio que afectaba a 3 casas en el asentamiento.
En un primer momento, la Policía recomendó a los Voluntarios aguardar en el cuartel ante el riesgo de sufrir agresiones en el sector. Recién a las 19.15, los Bomberos recibieron un nuevo aviso indicando que la situación estaba controlada y que ya había presencia policial en el lugar, por lo que emprendieron el viaje.
"Cuando estamos ingresando al barrio Los Hornos por la ruta 24 empezamos a recibir piedrazos", explicó Sancho a radio Nihuil al describir el momento en que la unidad quedó atrapada bajo una lluvia de piedras sin poder avanzar hacia el fuego.
Cuatro bomberos heridos y destrozos en la unidad
El ataque provocó la destrucción total del parabrisas de la autobomba, la rotura de un vidrio lateral y múltiples abolladuras en la chapa del camión. Producto del impacto de las piedras y el estallido de los cristales, 4 integrantes de la dotación sufrieron distintas lesiones.
"Uno de los compañeros recibió un piedrazo en las costillas, el cual fue trasladado al hospital, y dos de los compañeros recibieron vidrios en los ojos, ya que nos destruyeron el parabrisas y uno de los vidrios laterales", detalló el titular de la entidad.
A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, desde el cuartel llevaron tranquilidad a los vecinos al confirmar que todo el personal herido ya recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro, aunque remarcaron el profundo impacto emocional y operativo que dejó el episodio.
Una maniobra de escape que dejó al camión bloqueado
Además de los daños provocados directamente por los piedrazos, la autobomba sufrió un severo daño mecánico mientras el chofer intentaba rescatar a su equipo de la zona de riesgo.
"Cuando rápidamente el chofer da la vuelta para escaparse del lugar, se rompe el sistema de aire, lo cual hace que el camión nos quede ahora fuera de servicio y totalmente bloqueado", señaló Sancho.
Esta falla en el sistema neumático clave para el funcionamiento de los frenos y la marcha de vehículos pesados impide que la autobomba pueda volver a salir ante una emergencia, reduciendo la capacidad de respuesta del cuartel en todo el departamento.
Colecta solidaria: cómo ayudar a reparar la autobomba
Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén explicaron que la póliza de seguro del vehículo no cubre este tipo de daños ocasionados por hechos de violencia, por lo que apelaron a la solidaridad de los mendocinos para afrontar los costosos arreglos de carrocería, cristales y mecánica.
"Detrás de cada uniforme hay una persona que deja todo para ayudar. Lo ocurrido nos duele y afecta los recursos con los que cuidamos a nuestra comunidad. Hoy necesitamos de vos", expresaron en su convocatoria pública.
Quienes deseen colaborar con dinero sin importar el monto pueden realizar una transferencia bancaria a la cuenta oficial de la entidad:
- Alias: bomberos.guaymallen
- Titular: Asociación Bomberos Voluntarios de Guaymallén
Los Bomberos Voluntarios agradecieron además a quienes no puedan aportar económicamente, pero ayuden con compartir las imágenes y el pedido en redes sociales para que el camión vuelva a estar operativo cuanto antes.
En pocas palabras
- Ataque a Bomberos: Voluntarios de Guaymallén sufrieron una emboscada con piedrazos al intentar apagar un incendio en el barrio Los Hornos.
- Cuatro heridos y autobomba dañada: el incidente dejó a cuatro bomberos lesionados y la unidad de emergencia quedó fuera de servicio por graves destrozos.
- Colecta solidaria: la institución lanzó una campaña para recaudar fondos destinados a la reparación del vehículo, ya que el seguro no cubre este tipo de daños.