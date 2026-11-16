Un ataque a piedrazos a los Bomberos de Guaymallén dejó 4 heridos y una autobomba fuera de servicio

En un primer momento, la Policía recomendó a los Voluntarios aguardar en el cuartel ante el riesgo de sufrir agresiones en el sector. Recién a las 19.15, los Bomberos recibieron un nuevo aviso indicando que la situación estaba controlada y que ya había presencia policial en el lugar, por lo que emprendieron el viaje.

Así quedó la unidad de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén luego de ser atacada al ingresar al barrio Los Hornos por la Ruta 24.

"Cuando estamos ingresando al barrio Los Hornos por la ruta 24 empezamos a recibir piedrazos", explicó Sancho a radio Nihuil al describir el momento en que la unidad quedó atrapada bajo una lluvia de piedras sin poder avanzar hacia el fuego.

Cuatro bomberos heridos y destrozos en la unidad

El ataque provocó la destrucción total del parabrisas de la autobomba, la rotura de un vidrio lateral y múltiples abolladuras en la chapa del camión. Producto del impacto de las piedras y el estallido de los cristales, 4 integrantes de la dotación sufrieron distintas lesiones.

Cuatro efectivos sufrieron distintas lesiones durante la agresión en la Ruta 24, entre ellos un voluntario que recibió un fuerte piedrazo en las costillas y debió ser hospitalizado.

"Uno de los compañeros recibió un piedrazo en las costillas, el cual fue trasladado al hospital, y dos de los compañeros recibieron vidrios en los ojos, ya que nos destruyeron el parabrisas y uno de los vidrios laterales", detalló el titular de la entidad.

A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, desde el cuartel llevaron tranquilidad a los vecinos al confirmar que todo el personal herido ya recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro, aunque remarcaron el profundo impacto emocional y operativo que dejó el episodio.

El estallido del parabrisas y de un vidrio lateral llenó el habitáculo de esquirlas, las cuales provocaron lesiones en los ojos de dos integrantes de la dotación

Una maniobra de escape que dejó al camión bloqueado

Además de los daños provocados directamente por los piedrazos, la autobomba sufrió un severo daño mecánico mientras el chofer intentaba rescatar a su equipo de la zona de riesgo.

"Cuando rápidamente el chofer da la vuelta para escaparse del lugar, se rompe el sistema de aire, lo cual hace que el camión nos quede ahora fuera de servicio y totalmente bloqueado", señaló Sancho.

Esta falla en el sistema neumático clave para el funcionamiento de los frenos y la marcha de vehículos pesados impide que la autobomba pueda volver a salir ante una emergencia, reduciendo la capacidad de respuesta del cuartel en todo el departamento.

El impacto de las piedras provocó severos destrozos en el interior de la cabina, donde viajaban los voluntarios que acudían a sofocar el incendio de tres viviendas

Colecta solidaria: cómo ayudar a reparar la autobomba

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Guaymallén explicaron que la póliza de seguro del vehículo no cubre este tipo de daños ocasionados por hechos de violencia, por lo que apelaron a la solidaridad de los mendocinos para afrontar los costosos arreglos de carrocería, cristales y mecánica.

A través de sus redes sociales oficiales, el cuartel visibilizó las consecuencias de la agresión y lanzó una colecta solidaria bajo el alias bomberos.guaymallen para reparar la unidad

"Detrás de cada uniforme hay una persona que deja todo para ayudar. Lo ocurrido nos duele y afecta los recursos con los que cuidamos a nuestra comunidad. Hoy necesitamos de vos", expresaron en su convocatoria pública.

Quienes deseen colaborar con dinero sin importar el monto pueden realizar una transferencia bancaria a la cuenta oficial de la entidad:

Alias: bomberos.guaymallen

bomberos.guaymallen Titular: Asociación Bomberos Voluntarios de Guaymallén

Los Bomberos Voluntarios agradecieron además a quienes no puedan aportar económicamente, pero ayuden con compartir las imágenes y el pedido en redes sociales para que el camión vuelva a estar operativo cuanto antes.