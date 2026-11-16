Una mujer murió en un accidente en San Martín donde fue atropellada por un auto

La víctima cruzó la calle y fue atropellada por el conductor de un auto. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Qué pasó con el conductor del auto que atropelló a la mujer

En el lugar la Policía realizó las actuaciones correspondientes y le hicieron al conductor un test de alcoholemia, el cual dio negativo.

Además, la Justicia ordenó la retención del vehículo y dispuso que el joven quedara a disposición de las autoridades judiciales.