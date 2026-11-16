Una mujer de 32 años murió luego de ser atropellada por el conductor de un auto en San Martín. El accidente ocurrió durante la noche del domingo y la víctima falleció en el Hospital Perrupato.
Una mujer murió en un accidente en San Martín donde fue atropellada por un auto
La víctima cruzaba por la senda peatonal y fue atropellada por un auto. La trasladaron al Hospital Perrupato, donde confirmaron su muerte tras el accidente
Varios llamados al 911 alertaron sobre el accidente en la noche del domingo, y cuando la Policía llegó al cruce entre calle 4 y ruta 50, constataron que un VW Gol, conducido por un joven de 22 años, había atropellado a una mujer cuando cruzaba la calzada por la senda peatonal.
Médicos del Servicio Coordinado de Emergencias asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Perrupato. Sin embargo, a las 23.58 informaron su muerte.
Qué pasó con el conductor del auto que atropelló a la mujer
En el lugar la Policía realizó las actuaciones correspondientes y le hicieron al conductor un test de alcoholemia, el cual dio negativo.
Además, la Justicia ordenó la retención del vehículo y dispuso que el joven quedara a disposición de las autoridades judiciales.
En pocas palabras
- Tragedia vial: una mujer murió tras ser atropellada por un auto en San Martín.
- Circunstancias: el conductor atropelló a la víctima mientras cruzaba por la senda peatonal.
- Investigación: el conductor dio negativo en el dosaje de alcoholemia y quedó a disposición judicial.