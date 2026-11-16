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Una mujer murió en un accidente en San Martín donde fue atropellada por un auto

La víctima cruzaba por la senda peatonal y fue atropellada por un auto. La trasladaron al Hospital Perrupato, donde confirmaron su muerte tras el accidente

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Una mujer murió tras un accidente en San Martín. 

Una mujer murió tras un accidente en San Martín. 

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una mujer de 32 años murió luego de ser atropellada por el conductor de un auto en San Martín. El accidente ocurrió durante la noche del domingo y la víctima falleció en el Hospital Perrupato.

Varios llamados al 911 alertaron sobre el accidente en la noche del domingo, y cuando la Policía llegó al cruce entre calle 4 y ruta 50, constataron que un VW Gol, conducido por un joven de 22 años, había atropellado a una mujer cuando cruzaba la calzada por la senda peatonal.

Médicos del Servicio Coordinado de Emergencias asistió a la víctima y la trasladó al Hospital Perrupato. Sin embargo, a las 23.58 informaron su muerte.

La v&iacute;ctima cruz&oacute; la calle y fue atropellada por el conductor de un auto.

La víctima cruzó la calle y fue atropellada por el conductor de un auto.

Qué pasó con el conductor del auto que atropelló a la mujer

En el lugar la Policía realizó las actuaciones correspondientes y le hicieron al conductor un test de alcoholemia, el cual dio negativo.

Además, la Justicia ordenó la retención del vehículo y dispuso que el joven quedara a disposición de las autoridades judiciales.

En pocas palabras

  • Tragedia vial: una mujer murió tras ser atropellada por un auto en San Martín.
  • Circunstancias: el conductor atropelló a la víctima mientras cruzaba por la senda peatonal.
  • Investigación: el conductor dio negativo en el dosaje de alcoholemia y quedó a disposición judicial.
Resumen generado por Thinkindot AI

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