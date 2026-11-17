La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, suspendió al chofer municipal que fue interceptado por la Policía cuando manejaba un camión regador de esa comuna con 2,68 gramos de alcohol en sangre, a pesar que para quienes tienen licencia de conducir profesional la tolerancia es cero alcohol.
Flor Destéfanis suspendió a un chofer municipal que manejaba muy borracho y sin carnet
La intendenta de Santa Rosa suspendió y decidió sumariar al chofer que iba con 2,68 gramos de alcohol en sangre al mando de un camión municipal
Cerca de las 22.10 del domingo, el empleado municipal de 37 años conducía un camión regador Iveco que es de propiedad de Santa Rosa. Al pasar por un control policial, lo hicieron detener la marcha y los efectivos no sólo notaron que conducía bajo los efectos del alcohol, también corroboraron que el chofer comunal no tenía carnet de conducir.
De inmediato convocaron a los efectivos de la Delegación de Policía Vial hasta la Comisaría 21°, donde se había solicitado su intervención para efectuarle un dosaje de alcoholemia.
El resultado los sorprendió: el chofer comunal que conducía un camión oficial tenía 2,68 gramos de alcohol en sangre, pese a que por tener licencia profesional no puede circular con nada de alcohol en sangre.
Con esos datos, de inmediato le labraron las multas correspondientes por las dos infracciones graves que se habían comprobado y se dispuso la retención del camión Iveco que conducía.
"Este lunes, inmediatamente se conoció lo ocurrido se inició un expediente administrativo del sumario para investigar la actuación del empleado y aplicar las sanciones que corresponde", confirmó Destéfanis a Diario UNO.
Según aportaron desde la comuna se avanzó con la suspensión por la preocupación que generó la irresponsabilidad de ese empleado municipal que no sólo puso en riesgo su vida, sino también la de los vecinos.
El caso del chofer borracho y sin carnet generó un pedido de informe
Luego de que se conociera que el chofer municipal de Santa Rosa manejaba en estado de ebriedad y sin carnet habilitante, desde los bloques opositores del Concejo Deliberante decidieron presentar un pedido de informes para que la intendencia responda quiénes son los jefes del chofer que le permitían conducir un camión sin tener la documentación necesaria.
"Lo del sumario es el primer paso, pero hay que saber quien es el jefe inmediato que habilitó a ese chofer a conducir el camión regador sin tener el carnet que lo habilita. Acá, además del chofer, hay responsabilidad del Jefe de movilidad y de Servicios Públicos", confirmó el concejal de Cambia Mendoza, Leandro Barrera.
En pocas palabras
- Chofer municipal: fue interceptado manejando un camión con 2,68 g/l de alcohol en sangre.
- Irregularidades: el empleado además carecía de carnet de conducir al momento del control.
- Sanciones: se labraron multas, se retuvo el vehículo y la causa intervino el Juzgado Contravencional.