El resultado los sorprendió: el chofer comunal que conducía un camión oficial tenía 2,68 gramos de alcohol en sangre, pese a que por tener licencia profesional no puede circular con nada de alcohol en sangre.

El control de alcoholemia al que se sometió al chofer municipal de Santa Rosa confirmó que conducía con 2,68 gramos de alcohol en sangre y sin el carnet de conducir que lo habilitara. r

Con esos datos, de inmediato le labraron las multas correspondientes por las dos infracciones graves que se habían comprobado y se dispuso la retención del camión Iveco que conducía.

"Este lunes, inmediatamente se conoció lo ocurrido se inició un expediente administrativo del sumario para investigar la actuación del empleado y aplicar las sanciones que corresponde", confirmó Destéfanis a Diario UNO.

Según aportaron desde la comuna se avanzó con la suspensión por la preocupación que generó la irresponsabilidad de ese empleado municipal que no sólo puso en riesgo su vida, sino también la de los vecinos.

El caso del chofer borracho y sin carnet generó un pedido de informe

Luego de que se conociera que el chofer municipal de Santa Rosa manejaba en estado de ebriedad y sin carnet habilitante, desde los bloques opositores del Concejo Deliberante decidieron presentar un pedido de informes para que la intendencia responda quiénes son los jefes del chofer que le permitían conducir un camión sin tener la documentación necesaria.

"Lo del sumario es el primer paso, pero hay que saber quien es el jefe inmediato que habilitó a ese chofer a conducir el camión regador sin tener el carnet que lo habilita. Acá, además del chofer, hay responsabilidad del Jefe de movilidad y de Servicios Públicos", confirmó el concejal de Cambia Mendoza, Leandro Barrera.