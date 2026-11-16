Gracias a las imágenes aéreas, los efectivos lograron visualizar un caballo zaino dentro del terreno, el cual fue reconocido inmediatamente por su dueño como el animal que le habían sustraído.

Con drones de la Unidad VANT, la Policía ubicó al equino zaino dentro del puesto de calle Talavera y lo restituyó a su dueño.

El matadero clandestino y los elementos secuestrados

Durante la recorrida por las inmediaciones del puesto, los policías detectaron un sector preparado para la faena clandestina de equinos, donde encontraron restos óseos, pelos, cascos y cueros de animales sacrificados.

En el lugar secuestraron doce cuchillos artesanales, diez ganchos, un hacha, chairas y un carro con manchas de sangre.

Además, en el lugar se procedió al secuestro de un importante arsenal y elementos vinculados con la actividad ilegal:

Herramientas de faena: diez ganchos para colgar carne, un hacha, doce cuchillos de fabricación artesanal, dos chairas para afilar y un carro artesanal con ruedas de hierro y manchas de sangre.

diez ganchos para colgar carne, un hacha, doce cuchillos de fabricación artesanal, dos chairas para afilar y un carro artesanal con ruedas de hierro y manchas de sangre. Armas y elementos de caza: dos rifles calibre 22 (uno de ellos con mira telescópica), municiones de punta hueca, cuatro pares de boleadoras y dos trampas para zorros.

dos rifles calibre 22 (uno de ellos con mira telescópica), municiones de punta hueca, cuatro pares de boleadoras y dos trampas para zorros. Otros elementos: un freno de equino y un teléfono celular.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, el dueño del puesto rural quedó aprehendido y a disposición de la Justicia, mientras que todos los elementos incautados fueron incorporados a la causa.