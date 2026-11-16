Con el apoyo aéreo de drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), la Policía Rural recuperó un caballo robado y desbarató un presunto sitio de faenamiento clandestino en el departamento de San Martín. Durante el procedimiento realizado este fin de semana, los efectivos hallaron restos de animales faenados, armas de fuego y múltiples herramientas de corte, mientras que el propietario del predio quedó detenido.
Con la ayuda de drones, la Policía Rural recuperó un caballo robado y descubrió un sitio de faena clandestina
Con la ayuda de drones se permitió hallar restos de animales faenados, armas y cuchillos en un puesto rural de calle Talavera. El dueño del predio quedó detenido
El operativo comenzó a partir de una alerta emitida por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) tras la denuncia por el robo de un equino. A partir de ese aviso, personal policial desplegó tareas de rastreo que condujeron hasta un puesto de campo ubicado en calle Talavera, donde se sospechaba que habían ocultado al animal.
Vigilancia con drones y hallazgo del caballo
Con autorización de la Oficina Fiscal de San Martín, los uniformados ingresaron al inmueble en simultáneo con el sobrevuelo preventivo que realizó la Unidad VANT desde el exterior de la propiedad.
Gracias a las imágenes aéreas, los efectivos lograron visualizar un caballo zaino dentro del terreno, el cual fue reconocido inmediatamente por su dueño como el animal que le habían sustraído.
El matadero clandestino y los elementos secuestrados
Durante la recorrida por las inmediaciones del puesto, los policías detectaron un sector preparado para la faena clandestina de equinos, donde encontraron restos óseos, pelos, cascos y cueros de animales sacrificados.
Además, en el lugar se procedió al secuestro de un importante arsenal y elementos vinculados con la actividad ilegal:
- Herramientas de faena: diez ganchos para colgar carne, un hacha, doce cuchillos de fabricación artesanal, dos chairas para afilar y un carro artesanal con ruedas de hierro y manchas de sangre.
- Armas y elementos de caza: dos rifles calibre 22 (uno de ellos con mira telescópica), municiones de punta hueca, cuatro pares de boleadoras y dos trampas para zorros.
- Otros elementos: un freno de equino y un teléfono celular.
Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, el dueño del puesto rural quedó aprehendido y a disposición de la Justicia, mientras que todos los elementos incautados fueron incorporados a la causa.
En pocas palabras
- Policía Rural: hallaron restos de animales faenados, armas y cuchillos en un puesto rural con ayuda de drones.
- Drones y caballo: se recuperó un caballo robado y se desbarató un sitio de faenamiento clandestino en San Martín.
- Detención: el propietario del predio donde se encontró el caballo y el sitio de faena clandestina quedó detenido.