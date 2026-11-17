Más allá de la ferocidad de la agresión, los peritos aportaron un dato clave sobre la mecánica del fallecimiento: Díaz no murió en el acto tras recibir los golpes, sino que agonizó durante varias horas antes de perder la vida en el terreno baldío donde finalmente fue encontrado por los vecinos.

La emboscada previa y las cámaras que registraron sus últimos pasos

La reconstrucción de las horas previas al desenlace fatal permitió establecer que Javier Oscar Díaz había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a un conocido y que luego ambos se dirigieron hacia una zona cercana con la intención de comprar drogas. En medio de ese trayecto, fueron sorprendidos y emboscados por al menos tres personas que desataron una golpiza feroz.

Tras el ataque en la vía pública, la víctima quedó tendida en el medio de la calle. Sin embargo, pese a la gravedad de las lesiones internas en la cabeza, el hombre logró incorporarse y caminar por sus propios medios hasta el descampado de Baradero. Las cámaras de seguridad de la zona registraron su ingreso al predio exactamente a la 1:54 de la madrugada, lugar donde se desvaneció y falleció horas más tarde.

Allanamientos, dos detenidos y una investigación que sigue abierta

Con el análisis de las grabaciones públicas y privadas, sumado a diversos testimonios recolectados en el barrio, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) logró identificar a dos de los presuntos agresores. Con aval judicial, los efectivos ejecutaron allanamientos en la intersección de las calles Emilio Genoud y Sánchez Loria, donde concretaron las detenciones de Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos.

La causa por el homicidio en Baradero quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Baradero y del Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás. En las próximas horas se definirá el grado de responsabilidad penal de cada uno de los detenidos mientras la Policía avanza con nuevas medidas para localizar al resto de los participantes de la emboscada.