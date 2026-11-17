Un violento crimen en Baradero es investigado por la Justicia bonaerense tras el hallazgo de un hombre muerto en un descampado de esa ciudad. La víctima, de 52 años, fue identificada como Javier Oscar Díaz, cuyo cuerpo apareció en un terreno baldío situado entre las calles José María Paz, Obligado y Carranza luego de un llamado de alerta al 911.
Lo emboscaron en la calle, caminó herido hasta un baldío y agonizó durante horas: los datos de la autopsia
La víctima tenía 52 años y fue identificada como Javier Oscar Díaz. De acuerdo con la reconstrucción judicial, fue emboscado por al menos tres atacantes
Cuando los efectivos de la Estación de Policía Comunal de Baradero arribaron al predio, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores lograron reconstruir una secuencia estremecedora y concretaron la detención de dos sospechosos, identificados como Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos, mientras continúa la búsqueda de al menos un tercer involucrado en el ataque.
Qué reveló la autopsia sobre la brutal golpiza en Baradero
Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la muerte de Javier Oscar Díaz fue producto de una golpiza de extrema violencia. Según detallaron fuentes del caso, el informe forense estableció que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo, un hematoma subdural y graves lesiones en el bulbo raquídeo, todas heridas provocadas por el impacto de un elemento contundente.
Más allá de la ferocidad de la agresión, los peritos aportaron un dato clave sobre la mecánica del fallecimiento: Díaz no murió en el acto tras recibir los golpes, sino que agonizó durante varias horas antes de perder la vida en el terreno baldío donde finalmente fue encontrado por los vecinos.
La emboscada previa y las cámaras que registraron sus últimos pasos
La reconstrucción de las horas previas al desenlace fatal permitió establecer que Javier Oscar Díaz había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a un conocido y que luego ambos se dirigieron hacia una zona cercana con la intención de comprar drogas. En medio de ese trayecto, fueron sorprendidos y emboscados por al menos tres personas que desataron una golpiza feroz.
Tras el ataque en la vía pública, la víctima quedó tendida en el medio de la calle. Sin embargo, pese a la gravedad de las lesiones internas en la cabeza, el hombre logró incorporarse y caminar por sus propios medios hasta el descampado de Baradero. Las cámaras de seguridad de la zona registraron su ingreso al predio exactamente a la 1:54 de la madrugada, lugar donde se desvaneció y falleció horas más tarde.
Allanamientos, dos detenidos y una investigación que sigue abierta
Con el análisis de las grabaciones públicas y privadas, sumado a diversos testimonios recolectados en el barrio, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) logró identificar a dos de los presuntos agresores. Con aval judicial, los efectivos ejecutaron allanamientos en la intersección de las calles Emilio Genoud y Sánchez Loria, donde concretaron las detenciones de Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos.
La causa por el homicidio en Baradero quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Baradero y del Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás. En las próximas horas se definirá el grado de responsabilidad penal de cada uno de los detenidos mientras la Policía avanza con nuevas medidas para localizar al resto de los participantes de la emboscada.
En pocas palabras
- Crimen en Baradero: Hallaron un hombre de 52 años, identificado como Javier Oscar Díaz, muerto en un descampado.
- Autopsia reveladora: Confirmó que la víctima murió por una violenta golpiza con un elemento contundente, agonizando durante horas.
- Investigación en curso: Detuvieron a dos sospechosos, Sergio Roberto Ríos Branto y Santiago Agustín Ríos, mientras buscan a un tercer implicado.