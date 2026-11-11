La desesperada búsqueda de Ezequiel Eduardo Caraballo, el joven de 27 años visto por última vez el pasado sábado en la localidad bonaerense de Mechita, tuvo un desenlace estremecedor. Durante un operativo de rastrillaje hídrico, brigadistas hallaron un cuerpo desmembrado a orillas del canal República de Italia, popularmente conocido como Canal Cafiero, en jurisdicción del partido de Bragado.
Un audio viral, un presunto robo de herramientas y un cuerpo desmembrado: conmoción por un salvaje crimen
El cuerpo de un joven de 27 fue encontrado tras varios días de búsqueda. El estado del cadáver y los primeros datos de la investigación conmocionan a toda una ciudad
Aunque la confirmación formal aguarda las pericias de ADN y los cotejos forenses de rigor, fuentes de la investigación y familiares de la víctima señalaron que los restos corresponden al joven buscado. El hallazgo confirmó las peores sospechas en una comunidad conmocionada por versiones cruzadas de venganza y violencia extrema.
El hallazgo en el Canal Cafiero y los signos de mutilación
El operativo estuvo coordinado por dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti, junto con efectivos de la Policía bonaerense.
Si bien los primeros rastrillajes se habían concentrado en un sector puntual del cauce, la corriente y las pistas recolectadas llevaron a los rescatistas a inspeccionar zonas más alejadas:
- Distancia del operativo: El cuerpo apareció aproximadamente seis kilómetros aguas abajo del área inicial de búsqueda.
- Hipótesis del traslado: Los investigadores presumen que la víctima fue arrojada al agua a unos diez kilómetros de donde finalmente fue rescatada.
- Mutilación del cadáver: Trascendió que al cuerpo le faltaban las extremidades inferiores. La autopsia deberá determinar de forma científica si las mutilaciones fueron provocadas antes del deceso o si se produjeron de manera post mortem o por la acción de la fauna del lugar.
A través de las redes sociales, allegados y familiares de Caraballo comenzaron a despedirlo y convocaron a pedir justicia para que el asesinato no quede impune.
La pista del robo de herramientas y el video del forcejeo
Desde las primeras horas tras la denuncia de paradero, los pesquisas descartaron un extravío accidental y pusieron la mira en un conflicto barrial violento.
La principal hipótesis apunta a una disputa generada por el presunto robo de herramientas en una vivienda usurpada situada sobre la calle Parodi, en el barrio Colonia de Mechita. De acuerdo con esa línea investigativa, Caraballo habría tomado herramientas pertenecientes a conocidos de su entorno, desatando una represalia desmedida.
A este escenario se sumó una prueba visual determinante: imágenes de una cámara de seguridad que registraron a dos hombres forcejeando violentamente con la presunta víctima en la vía pública momentos antes de su desaparición.
Dos demorados y el audio de WhatsApp que anticipó el horror
El avance de las diligencias policiales y judiciales derivó en la demora de dos personas, quienes permanecen a disposición de la Justicia mientras se define su situación procesal y su grado de participación en el hecho.
En paralelo, la conmoción vecinal se disparó tras la viralización de un audio de WhatsApp. En el mensaje de voz, una persona describía con minuciosidad macabra cómo se habría ejecutado el ataque, dando cuenta del homicidio antes de que las autoridades encontraran el cuerpo. Peritos informáticos trabajan para establecer el origen, la fecha de grabación y la identidad del emisor de dicho archivo.
La investigación continuará con las conclusiones preliminares de la autopsia para esclarecer la mecánica de la muerte y avanzar en la imputación formal de los sospechosos.
En pocas palabras
- Hallazgo del cuerpo: El cuerpo desmembrado de Ezequiel Eduardo Caraballo fue encontrado en el Canal Cafiero tras varios días de búsqueda.
- Pista del crimen: Se investiga un presunto robo de herramientas y un forcejeo grabado en video como posible motivo del homicidio.
- Avance judicial: Dos personas fueron demoradas, mientras se analiza un audio de WhatsApp que detalla el crimen.