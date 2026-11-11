Un audio viral, un presunto robo de herramientas y un cuerpo desmembrado: conmoción por un salvaje crimen

Si bien los primeros rastrillajes se habían concentrado en un sector puntual del cauce, la corriente y las pistas recolectadas llevaron a los rescatistas a inspeccionar zonas más alejadas:

Distancia del operativo: El cuerpo apareció aproximadamente seis kilómetros aguas abajo del área inicial de búsqueda.

El cuerpo apareció aproximadamente del área inicial de búsqueda. Hipótesis del traslado: Los investigadores presumen que la víctima fue arrojada al agua a unos diez kilómetros de donde finalmente fue rescatada.

Los investigadores presumen que la víctima fue arrojada al agua a unos diez kilómetros de donde finalmente fue rescatada. Mutilación del cadáver: Trascendió que al cuerpo le faltaban las extremidades inferiores. La autopsia deberá determinar de forma científica si las mutilaciones fueron provocadas antes del deceso o si se produjeron de manera post mortem o por la acción de la fauna del lugar.

A través de las redes sociales, allegados y familiares de Caraballo comenzaron a despedirlo y convocaron a pedir justicia para que el asesinato no quede impune.

La pista del robo de herramientas y el video del forcejeo

Desde las primeras horas tras la denuncia de paradero, los pesquisas descartaron un extravío accidental y pusieron la mira en un conflicto barrial violento.

La principal hipótesis apunta a una disputa generada por el presunto robo de herramientas en una vivienda usurpada situada sobre la calle Parodi, en el barrio Colonia de Mechita. De acuerdo con esa línea investigativa, Caraballo habría tomado herramientas pertenecientes a conocidos de su entorno, desatando una represalia desmedida.

A este escenario se sumó una prueba visual determinante: imágenes de una cámara de seguridad que registraron a dos hombres forcejeando violentamente con la presunta víctima en la vía pública momentos antes de su desaparición.

Una cámara captó a dos hombres forcejeando con el joven

Dos demorados y el audio de WhatsApp que anticipó el horror

El avance de las diligencias policiales y judiciales derivó en la demora de dos personas, quienes permanecen a disposición de la Justicia mientras se define su situación procesal y su grado de participación en el hecho.

En paralelo, la conmoción vecinal se disparó tras la viralización de un audio de WhatsApp. En el mensaje de voz, una persona describía con minuciosidad macabra cómo se habría ejecutado el ataque, dando cuenta del homicidio antes de que las autoridades encontraran el cuerpo. Peritos informáticos trabajan para establecer el origen, la fecha de grabación y la identidad del emisor de dicho archivo.

La investigación continuará con las conclusiones preliminares de la autopsia para esclarecer la mecánica de la muerte y avanzar en la imputación formal de los sospechosos.