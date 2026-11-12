Quién es la víctima del crimen de Luján de Cuyo y qué se sabe de las cinco personas que busca la Policía

El parte oficial al que se pudo acceder algunas horas después del crimen, detalla que el hombre contaba con antecedentes judiciales previos por causas vinculadas a robo, hurto, abuso sexual simple, lesiones y daños, todas ellas con sobreseimiento definitivo, además de haber registrado una detención en el año 2021.

Cómo fue el ataque y la búsqueda de los cinco sospechosos

La secuencia de la tragedia se desató cuando el camionero y su sobrino se toparon con un auto Chevrolet Corsa de color gris que bloqueaba la circulación en la vía pública y no los dejaba pasar. En el interior del auto se encontraban 5 sujetos.

Cuando el camionero y el sobrino les pidieron si podían dejarlos pasar, los ocupantes del auto reaccionaron de forma violenta: comenzaron a insultarlos y a arrojarles piedras. Para evitar que el conflicto pasara a mayores, el conductor retomó la marcha hasta detenerse frente a una vivienda ubicada sobre calle Teresa O'Connor, donde su sobrino descendió del camión.

Pocos segundos después, el joven escuchó varios disparos de arma de fuego. Al salir a ver qué sucedía, encontró a su tío tendido en el suelo con una grave herida de bala, mientras los agresores huían de la escena.

Asistencia médica e investigación judicial del crimen

Tras constatarse de que Mauro Luciano Guerra presentaba una herida de arma de fuego, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y la Policía llegó al lugar del crimen.

Tras ser estabilizado y trasladado al Hospital Central, los médicos no pudieron mantenerlo con vida debido a la gravedad de la lesión.

Por estas horas, los investigadores están tras los pasos de las cinco personas que viajaban en el Chevrolet Corsa gris. Hasta el momento no se registraron detenciones y los trabajos para poder identificarlos, no se detienen.