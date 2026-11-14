Compartió su ubicación para estar segura, pero sus amigas terminaron siguiendo el rastro que las llevó a una escena aterradora

A casi tres kilómetros de la zona donde vivía la estudiante, encontraron el cuerpo sin vida de Yestelin y a unos metros del lugar se encontraba Sebastián Chahuayo.

Preocupadas, fueron hasta allí y encontraron el cuerpo de su amiga. A pocos metros también estaba Chahuayo Yauri, quien fue detenido por la Policía. La necropsia confirmó que su muerte fue por asfixia mecánica. Además, el examen forense confirmó que había sufrido violencia sexual.

Estos resultados se incorporaron a la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque. Cuando fue interrogado, el sospechoso negó haberla asesinado y aseguró que él también había sido víctima de un secuestro: afirmó que otras personas lo habían amenazado con un arma y llevado hasta ese lugar.

Sin embargo, la Policía lo mantuvo detenido y también se conocieron testimonios de amigas que afirmaron que el hombre habría acosado anteriormente a Yestelin. Finalmente, el 10 de noviembre la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Chahuayo Yauri.

De esta forma, la ubicación que ella compartió con sus amigas por si acaso, terminó siendo una de las claves para encontrarla.