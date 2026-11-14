La transmisión de una ubicación en tiempo real por WhatsApp fue clave para hallar el cuerpo de una estudiante de 20 años hallada sin vida en Lima. Tras asistir a una reunión, fue trasladada en moto por un hombre, hoy detenido y bajo pedido de prisión preventiva por su crimen.
Compartió su ubicación para estar segura, pero sus amigas terminaron siguiendo el rastro que las llevó a una escena aterradora
La adolescente tenía 20 años, estudiaba y trabajaba para pagar su carrera, pero pese a compartir su ubicación en tiempo real fue encontrada de la peor forma
Compartió su ubicación para estar segura, pero sus amigas terminaron siguiendo el rastro que las llevó a una escena aterradora
Yestelin tenía 20 años, estudiaba Ciencias de la Comunicación y trabajaba para ayudar a pagar sus estudios universitarios. La noche del sábado 7 de noviembre de 2026 había ido a una juntada con sus amigos en Lima. Entre ellos estaba Daniel Sebastián Chahuayo Yauri, quien, según los testimonios de sus amigas, se ofreció a llevarla a su casa en su moto.
Supuestamente él la llevó hasta una chacra en el distrito de San Martín de Porres. Por eso durante la madrugada del domingo 8, la joven compartió su ubicación en tiempo real con sus amigas. Una de ellas revisó el teléfono y advirtió que el recorrido señalaba una zona descampada.
Preocupadas, fueron hasta allí y encontraron el cuerpo de su amiga. A pocos metros también estaba Chahuayo Yauri, quien fue detenido por la Policía. La necropsia confirmó que su muerte fue por asfixia mecánica. Además, el examen forense confirmó que había sufrido violencia sexual.
Estos resultados se incorporaron a la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque. Cuando fue interrogado, el sospechoso negó haberla asesinado y aseguró que él también había sido víctima de un secuestro: afirmó que otras personas lo habían amenazado con un arma y llevado hasta ese lugar.
Sin embargo, la Policía lo mantuvo detenido y también se conocieron testimonios de amigas que afirmaron que el hombre habría acosado anteriormente a Yestelin. Finalmente, el 10 de noviembre la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Chahuayo Yauri.
De esta forma, la ubicación que ella compartió con sus amigas por si acaso, terminó siendo una de las claves para encontrarla.
En pocas palabras
- Hallazgo trágico: hallaron muerta a una estudiante de 20 años en Lima tras compartir su ubicación.
- Sospechoso detenido: la policía detuvo al hombre que la trasladaba en moto, quien ahora enfrenta pedido de prisión preventiva.
- Evidencia clave: la ubicación compartida en tiempo real por WhatsApp fue fundamental para encontrar el cuerpo.