Inicio Sociedad Crimen
Lima

Compartió su ubicación para estar segura, pero sus amigas terminaron siguiendo el rastro que las llevó a una escena aterradora

La adolescente tenía 20 años, estudiaba y trabajaba para pagar su carrera, pero pese a compartir su ubicación en tiempo real fue encontrada de la peor forma

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Compartió su ubicación para estar segura, pero sus amigas terminaron siguiendo el rastro que las llevó a una escena aterradora

Compartió su ubicación para estar segura, pero sus amigas terminaron siguiendo el rastro que las llevó a una escena aterradora

La transmisión de una ubicación en tiempo real por WhatsApp fue clave para hallar el cuerpo de una estudiante de 20 años hallada sin vida en Lima. Tras asistir a una reunión, fue trasladada en moto por un hombre, hoy detenido y bajo pedido de prisión preventiva por su crimen.

Compartió su ubicación para estar segura, pero sus amigas terminaron siguiendo el rastro que las llevó a una escena aterradora

Algunos de los mensajes de WhatsApp entre el involucrado del crimen y la v&iacute;ctima.

Algunos de los mensajes de WhatsApp entre el involucrado del crimen y la víctima.

Yestelin tenía 20 años, estudiaba Ciencias de la Comunicación y trabajaba para ayudar a pagar sus estudios universitarios. La noche del sábado 7 de noviembre de 2026 había ido a una juntada con sus amigos en Lima. Entre ellos estaba Daniel Sebastián Chahuayo Yauri, quien, según los testimonios de sus amigas, se ofreció a llevarla a su casa en su moto.

Supuestamente él la llevó hasta una chacra en el distrito de San Martín de Porres. Por eso durante la madrugada del domingo 8, la joven compartió su ubicación en tiempo real con sus amigas. Una de ellas revisó el teléfono y advirtió que el recorrido señalaba una zona descampada.

A casi tres kil&oacute;metros de la zona donde viv&iacute;a la estudiante, encontraron el cuerpo sin vida de Yestelin y a unos metros del lugar se encontraba Sebasti&aacute;n Chahuayo.

A casi tres kilómetros de la zona donde vivía la estudiante, encontraron el cuerpo sin vida de Yestelin y a unos metros del lugar se encontraba Sebastián Chahuayo.

Preocupadas, fueron hasta allí y encontraron el cuerpo de su amiga. A pocos metros también estaba Chahuayo Yauri, quien fue detenido por la Policía. La necropsia confirmó que su muerte fue por asfixia mecánica. Además, el examen forense confirmó que había sufrido violencia sexual.

Estos resultados se incorporaron a la investigación para determinar cómo ocurrió el ataque. Cuando fue interrogado, el sospechoso negó haberla asesinado y aseguró que él también había sido víctima de un secuestro: afirmó que otras personas lo habían amenazado con un arma y llevado hasta ese lugar.

Sin embargo, la Policía lo mantuvo detenido y también se conocieron testimonios de amigas que afirmaron que el hombre habría acosado anteriormente a Yestelin. Finalmente, el 10 de noviembre la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva para Chahuayo Yauri.

De esta forma, la ubicación que ella compartió con sus amigas por si acaso, terminó siendo una de las claves para encontrarla.

En pocas palabras

  • Hallazgo trágico: hallaron muerta a una estudiante de 20 años en Lima tras compartir su ubicación.
  • Sospechoso detenido: la policía detuvo al hombre que la trasladaba en moto, quien ahora enfrenta pedido de prisión preventiva.
  • Evidencia clave: la ubicación compartida en tiempo real por WhatsApp fue fundamental para encontrar el cuerpo.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar