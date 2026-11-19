Para ello, los elementos necesarios son cajas de frutas de plástico, precintos plásticos resistentes, abrazaderas o tornillos para unir las piezas, materiales de limpieza y pintura apta para plástico o elementos decorativos al gusto.

El paso a paso es sencillo y primero debes juntar las cajas necesarias que tengan el mismo tamaño para facilitar el encaje. Después tenés que planificar la estructura, es decir, definir el tipo de mueble que deseas crear según el espacio que tengas disponible.

Crea tus propios muebles o estanterías para tu casa a partir de estos cajones de fruta o de plástico.

Podés apilar las cajas de forma vertical para armar una estantería alta o tipo ropero, o disponerlas en filas horizontales para crear un organizador de cocina, baño o zona de limpieza.

Una vez decidido, coloca los cajones sobre una superficie plana en la posición elegida. Para asegurar la estabilidad del mueble, uní las esquinas y bordes entre sí utilizando precintos plásticos o fijaciones metálicas. Si la estantería va a ser alta, es recomendable agarrar las cajas superiores a la pared.

Si tu idea es renovar la apariencia original, pinta los cajones o súmale los detalles que se adapten a lo que quieras. Además, las cajas pueden funcionar como cajones deslizantes o compartimentos modulares para guardar verduras, frutas, ropa, utensilios o cosas pequeñas y así optimizar el almacenamiento del hogar.