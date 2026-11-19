Los cajones de frutas de plástico son muy vistos en verdulerías o en casas donde los recolectan. Por eso debes saber que si tenés uno sin uso en casa, podes transformarlo en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Un claro ejemplo de esto es el simple caja de color negro que seguro has visto en algún lugar sin prestar demasiada atención después de su uso. Pero lejos de ser una simple basura, su forma puede servir como mueble o estantería nueva para la casa.
Reciclaje: cómo hacer un mueble o estante con los cajones de fruta
Las cajas de frutas de plástico, habitualmente tiradas después de su uso, se han convertido en un objeto muy usado por el reciclaje creativo para fabricar muebles resistentes, funcionales y decorativos sin gastar de más. Con un diseño único, estos cajones pueden reutilizarse para construir desde organizadores de cocina hasta estanterías o roperos para la casa.
Para ello, los elementos necesarios son cajas de frutas de plástico, precintos plásticos resistentes, abrazaderas o tornillos para unir las piezas, materiales de limpieza y pintura apta para plástico o elementos decorativos al gusto.
El paso a paso es sencillo y primero debes juntar las cajas necesarias que tengan el mismo tamaño para facilitar el encaje. Después tenés que planificar la estructura, es decir, definir el tipo de mueble que deseas crear según el espacio que tengas disponible.
Podés apilar las cajas de forma vertical para armar una estantería alta o tipo ropero, o disponerlas en filas horizontales para crear un organizador de cocina, baño o zona de limpieza.
Una vez decidido, coloca los cajones sobre una superficie plana en la posición elegida. Para asegurar la estabilidad del mueble, uní las esquinas y bordes entre sí utilizando precintos plásticos o fijaciones metálicas. Si la estantería va a ser alta, es recomendable agarrar las cajas superiores a la pared.
Si tu idea es renovar la apariencia original, pinta los cajones o súmale los detalles que se adapten a lo que quieras. Además, las cajas pueden funcionar como cajones deslizantes o compartimentos modulares para guardar verduras, frutas, ropa, utensilios o cosas pequeñas y así optimizar el almacenamiento del hogar.
En pocas palabras
- Cajones de plástico: se reutilizan para crear muebles y estanterías funcionales y decorativos con bajo costo.
- Proceso de reciclaje: implica la unión de cajas de igual tamaño mediante precintos o tornillos, asegurando la estabilidad.
- Versatilidad: pueden armarse como estanterías altas, organizadores de cocina o roperos, optimizando el almacenamiento.