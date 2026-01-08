Tesoro del reciclaje: arregla ese mueble que raya el piso y hace ruido utilizando un corcho

En muchas cocinas, los corchos suelen quedar olvidados después de una cena especial. Sin embargo, lejos de ser un simple desecho, estos pequeños tapones de corcho natural pueden convertirse en un aliado silencioso para proteger y estabilizar los muebles del hogar.
Pues su textura, resistencia y capacidad antideslizante hacen que sean considerados un verdadero “tesoro” para cualquier casa.
Por qué los corchos son un tesoro para los muebles y para qué sirven
El corcho es un material ecológico, liviano, flexible y con una estructura llena de diminutos poros que amortiguan golpes y vibraciones. Gracias a estas características:
- Evita rayones en pisos de madera, cerámica o porcelanato.
- Reduce el ruido cuando movemos sillas y mesas.
- Aporta estabilidad, especialmente en muebles que cojean o se deslizan.
- Soporta peso sin deformarse fácilmente.
Además, es un recurso biodegradable y reutilizable, ideal para quienes buscan soluciones prácticas y sustentables.
Como convertir un corcho en patas antideslizantes
Convertir corchos en patas antideslizantes es una tarea sencilla que puede resolver varios problemas del hogar, como las sillas que “bailan”, mesas que se mueven con facilidad, muebles que marcan el piso e incluso electrodomésticos pequeños que vibran demasiado.
Solo basta con cortar los corchos en rodajas o mitades y pegarlos en la base del mueble. En segundos, se convierten en amortiguadores discretos y duraderos. ¿Cómo hacerlo paso a paso?, te lo decimos:
- Elegí los corchos: mejor si son de corcho natural.
- Cortalos en rodajas de 0,5 a 1 cm (según el peso del mueble).
- Lijá suavemente para nivelar la superficie.
- Pegá cada pieza en la base del mueble con pegamento fuerte o cinta doble faz resistente.
- Dejá secar y probá la estabilidad.
Si el mueble tiene una pata más corta, también podés agregar una rodaja extra para compensar. En este sentido, reutilizar corchos como patas antideslizantes no solo protege los muebles y el piso, también promueve el reciclaje, reduce residuos y fomenta el ingenio doméstico.