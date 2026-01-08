Tesoro del reciclaje: arregla ese mueble que raya el piso y hace ruido utilizando un corcho

Evita rayones en pisos de madera, cerámica o porcelanato.

Reduce el ruido cuando movemos sillas y mesas.

Aporta estabilidad, especialmente en muebles que cojean o se deslizan.

que cojean o se deslizan. Soporta peso sin deformarse fácilmente.

Además, es un recurso biodegradable y reutilizable, ideal para quienes buscan soluciones prácticas y sustentables.

Como convertir un corcho en patas antideslizantes

Convertir corchos en patas antideslizantes es una tarea sencilla que puede resolver varios problemas del hogar, como las sillas que “bailan”, mesas que se mueven con facilidad, muebles que marcan el piso e incluso electrodomésticos pequeños que vibran demasiado.

poner corchos en las sillas Arregla tus muebles con corchos y verás los increíbles resultados.

Solo basta con cortar los corchos en rodajas o mitades y pegarlos en la base del mueble. En segundos, se convierten en amortiguadores discretos y duraderos. ¿Cómo hacerlo paso a paso?, te lo decimos:

Elegí los corchos: mejor si son de corcho natural. Cortalos en rodajas de 0,5 a 1 cm (según el peso del mueble). Lijá suavemente para nivelar la superficie. Pegá cada pieza en la base del mueble con pegamento fuerte o cinta doble faz resistente. Dejá secar y probá la estabilidad.

Si el mueble tiene una pata más corta, también podés agregar una rodaja extra para compensar. En este sentido, reutilizar corchos como patas antideslizantes no solo protege los muebles y el piso, también promueve el reciclaje, reduce residuos y fomenta el ingenio doméstico.