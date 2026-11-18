Para ello vas a necesitar un tubito de cartón de papel higiénico, goma eva con colores navideños, perlas pequeñas y hojitas decorativas, tijeras y pegamento. El paso a paso es simple: cubrí toda la superficie del cilindro del cartón pegando una pieza rectangular de goma eva cortada a una medida de 16 cm de largo por 9 cm de ancho

Para tapar las aberturas del tubo y darle un acabado cerrado, recorta y pega un círculo de la goma eva en cada lado del cilindro y corta una tira de lo mismo de 17 cm de largo por 2 cm de ancho con cortes que tengan forma decorativa navideña. Ahora pega esta tira alrededor del filo o borde del tubo forrado.

Hermosas ideas decorativas para Navidad sin gastar de más.

Prepara nueve círculos de goma eva de 6 cm de diámetro y divídelos en partes pegando todas las piezas para ir formando un ensamble con tono navideño. Lleva los círculos alrededor del contorno del tubo y une sus extremos para fijarla.Terminando esta idea de reciclaje, recorta tres piezas de goma eva, dales forma de Navidad con las tijeras y únelas entre sí. Puedes terminar decorando con pequeñas hojas y perlas.