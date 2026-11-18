Si tenés tubos de papel higiénico, tenés un tesoro en casa: cómo convertirlos en velas navideñas
Con este tesoro del reciclaje podrás seguir usando los rollos de papel higiénico cuando se terminan en esta vela decorativa para Navidad
Un claro ejemplo de esto es el simple tubo de cartón de papel higiénico que seguro desechas después de que el papel se termine. Lejos de ser una simple basura, su forma puede servir como decoración navideña original para este fin de año.
Reciclaje: cómo hacer velitas navideñas con tubitos de papel higiénico
El uso del papel higiénico es cotidiano y cuando este se termina, tiene que guardarse para transformarlo en tesoro con esta idea que nos propone el reciclaje. En este caso puedes cambiar toda la decoración navideña de tu casa por algo más original y nuevo sin gastar de más.
Para ello vas a necesitar un tubito de cartón de papel higiénico, goma eva con colores navideños, perlas pequeñas y hojitas decorativas, tijeras y pegamento. El paso a paso es simple: cubrí toda la superficie del cilindro del cartón pegando una pieza rectangular de goma eva cortada a una medida de 16 cm de largo por 9 cm de ancho
Para tapar las aberturas del tubo y darle un acabado cerrado, recorta y pega un círculo de la goma eva en cada lado del cilindro y corta una tira de lo mismo de 17 cm de largo por 2 cm de ancho con cortes que tengan forma decorativa navideña. Ahora pega esta tira alrededor del filo o borde del tubo forrado.
Prepara nueve círculos de goma eva de 6 cm de diámetro y divídelos en partes pegando todas las piezas para ir formando un ensamble con tono navideño. Lleva los círculos alrededor del contorno del tubo y une sus extremos para fijarla.Terminando esta idea de reciclaje, recorta tres piezas de goma eva, dales forma de Navidad con las tijeras y únelas entre sí. Puedes terminar decorando con pequeñas hojas y perlas.
En pocas palabras
- Navidad: con tubos de cartón de papel higiénico se pueden crear originales velas navideñas recicladas.
- Materiales: se necesitan tubos de cartón, goma eva de colores navideños, perlas, hojitas decorativas, tijeras y pegamento.
- Proceso: forrar el tubo con goma eva, decorar los bordes y crear ensambles para un acabado festivo.