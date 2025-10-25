El afortunado que tenga pilas gastadas tiene un tesoro: cómo transformarlo en un árbol de navidad

Reciclaje: cómo crear un árbol de Navidad con pilas

Te explico paso a paso cómo hacerlo de forma segura y decorativa, sin riesgos por los metales o químicos que contienen las pilas. Los materiales necesarios son los siguientes:

Pilas usadas (AA, AAA, botón o de control remoto).

usadas (AA, AAA, botón o de control remoto). Guantes y pinzas (para manipularlas sin contacto directo).

Pegamento fuerte o silicona fría.

Base de cartón, madera o plástico.

Pintura acrílica o spray (verde, dorado o plateado).

Barniz o resina (opcional, para sellar).

Luces LED recicladas (de bajo voltaje).

Elementos decorativos: cintas, estrellita, purpurina, etc.

árbol de navidad con pilas Con esta idea de reciclaje, esta Navidad tendrás un arbolito único y especial.

Crea la estructura del árbol: corta una base circular o triangular de cartón grueso o madera. Con pegamento, arma la primera fila de pilas formando un círculo. Luego, sigue apilando hacia arriba, reduciendo el diámetro para formar la típica forma de árbol.

Píntalo o swllela: una vez armado, píntalo con pintura en aerosol o acrílica. Si querés conservar el brillo metálico original, aplicá solo una capa de barniz transparente o resina ecológica para sellar los metales.

Decora: agregá pequeñas luces LED alrededor (nunca enchufes de corriente alta). Decorá con cintas, botones reciclados o tapas de botella pintadas. Colocá una estrella en la punta (puede ser de cartón o papel aluminio).

Tener pilas gastadas ya no es un problema, sino más bien una oportunidad para crear algo útil, decorar tu casa y cuidar el planeta. Con un poco de creatividad, los residuos se transforman en recursos.