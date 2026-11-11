Si tenés corchos, tenés un tesoro en casa: cómo hacer tu propio árbol de Navidad

Los corchos son un tesoro ideal para reciclar sobre todo para Navidad.

Reciclaje: cómo hacer un árbol de Navidad con corchos reciclados

Quien conserva corchos en su hogar tiene un tesoro puede transformarlos en objetos útiles, decorativos y sostenibles para la época navideña. Para hacer este hermoso árbol de Navidad reciclado único y original con corchos se necesitan: 150 y 250 corchos de vino, un cono de cartón grueso o telgopor, silicona, una pistola y una estrella para decorar la punta.

El paso a paso es sencillo primero se prepara el cono, que será la estructura del árbol. Después, se tienen que pegar los corchos desde la base hacia arriba, uno al lado del otro, utilizando silicona caliente.

Es importante alternar las posiciones y las direcciones de los corchos para darle volumen y lograr que queden bien acomodados. A medida que termina el árbol de Navidad, se deben colocar cada vez menos corchos para conseguir la forma de un árbol. Por último, se coloca una estrella en la punta y se deja secar bien. ¡Así se obtiene un original árbol de Navidad hecho con materiales reciclados!

Árbol de Navidad con objetos reciclados como los corchos.

Por qué el corcho es un tesoro