Si tenés corchos, tenés un tesoro en casa: cómo hacer tu propio árbol de Navidad

En muchas casas se acumulan corchos de vino sin saber que estos pequeños objetos representan un verdadero tesoro para quienes apuestan por el reciclaje y la creatividad. El corcho en este caso tiene propiedades únicas que lo convierten en un material valioso, reutilizable y amigable con el medio ambiente.
Si tienes objetos que estén sin uso o que no sabes que uso darle, podés transformarlo en un tesoro si necesidad de tirarlos. En una época donde el reciclaje es clave, muchas cosas cotidianas pueden tener una segunda vida útil y un claro ejemplo de esto es ese corcho sin uso.
Muchas veces suelen quedar desaprovechados cuando no se usan y lejos de ser una simple basura, su función es muy útil para decorar tu casa en Navidad.
Reciclaje: cómo hacer un árbol de Navidad con corchos reciclados
Quien conserva corchos en su hogar tiene un tesoro puede transformarlos en objetos útiles, decorativos y sostenibles para la época navideña. Para hacer este hermoso árbol de Navidad reciclado único y original con corchos se necesitan: 150 y 250 corchos de vino, un cono de cartón grueso o telgopor, silicona, una pistola y una estrella para decorar la punta.
El paso a paso es sencillo primero se prepara el cono, que será la estructura del árbol. Después, se tienen que pegar los corchos desde la base hacia arriba, uno al lado del otro, utilizando silicona caliente.
Es importante alternar las posiciones y las direcciones de los corchos para darle volumen y lograr que queden bien acomodados. A medida que termina el árbol de Navidad, se deben colocar cada vez menos corchos para conseguir la forma de un árbol. Por último, se coloca una estrella en la punta y se deja secar bien. ¡Así se obtiene un original árbol de Navidad hecho con materiales reciclados!
Por qué el corcho es un tesoro
- Se destaca por ser ligero, impermeable, aislante térmico y acústico, flexible y biodegradable.
- Con esta idea además de recuperar material que quizá iría a la basura.
- Evitamos comprar cosas nuevas.
- Podrás tener un árbol de Navidad original, único y decorado a tu gusto.
En pocas palabras
- Corchos de vino: un tesoro hogareño para reutilizar creativamente.
- Árbol de Navidad: guía paso a paso para construir uno con corchos reciclados.
- Propiedades del corcho: ligero, impermeable, aislante, flexible y biodegradable.