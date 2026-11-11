Tiene 21 años, viajó desde Mendoza para servir en la visita del Papa y asegura: "La Iglesia está viva"

"Desde el minuto uno en que se hizo oficial que venía a la Argentina fue como decir: listo, de alguna manera tenía que estar ahí. Es un hecho histórico y va a quedar marcado para siempre", cuenta.

Román tiene una historia personal que ayuda a entender esa decisión. Terminó el secundario en 2022 y al año siguiente comenzó Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Cuyo. Sin embargo, después de un año de cursado, empezó a sentir que ese no era el camino en el que se imaginaba trabajando. En paralelo descubrió su interés por la teología y decidió cambiar de rumbo.

Román vivió una experiencia inolvidable junto al papa León XIV

Actualmente estudia el profesorado en Filosofía y el bachillerato en Teología, dos formaciones que se complementan y que le permiten profundizar en aquello que fue descubriendo como una vocación. El bachillerato depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), aunque se cursa en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Rosario, junto a quienes se preparan para el sacerdocio. Román lo hace como laico.

Su acercamiento a la fe también tiene una historia. Participa de la parroquia Asunción de la Virgen, de Dorrego, donde encontró un espacio que terminó transformando su vida. Desde que recibió la confirmación se involucró cada vez más en las actividades pastorales y hoy es coordinador de confirmación y ministro extraordinario de la comunión. Esta última tarea lo lleva a visitar a personas que, por diferentes dificultades, no pueden acercarse a misa y necesitan recibir la comunión en sus casas.

Junto a voluntarios mendocinos. Román Ruiz, sonriente, a la derecha.

Es decir, para Román la fe no pasa solamente por asistir a una celebración religiosa. También tiene que ver con estar disponible para los demás, acompañar y acercarse a quienes necesitan una mano. Quizás por eso, cuando se abrió la inscripción de la Conferencia Episcopal para quienes quisieran colaborar durante la visita de León XIV, no lo dudó.

"Me anoté como voluntario porque me pareció una oportunidad hermosa. No solamente podía ir a ver al Papa, sino también servir, ayudar a los demás y ser parte de este hecho histórico", recuerda.

La organización les ofreció alojamiento y comida, de modo que el único gasto que debían afrontar era el pasaje. Román llegó a Buenos Aires el sábado y compartió esos días con otros voluntarios que también habían viajado desde Mendoza. Los alojaron en un mismo colegio y desde allí se trasladaban en grupo para cumplir con las distintas tareas que les asignaban.

Orientó a los peregrinos y estuvo atento a las necesidades de los fieles que iban llegando

Orientar a los peregrinos, recibirlos en los ingresos, colaborar en los puestos de hidratación y estar atentos a las necesidades de quienes llegaban para participar de los encuentros fueron algunas de sus funciones.

No siempre significaba estar cerca del pontífice. De hecho, durante la misa del lunes tuvieron que presentarse muy temprano y a Román le tocó trabajar en un sector ubicado a unas diez cuadras de donde estaba el Papa. Pero lejos de vivirlo como una frustración, entendió que esa también era parte de la experiencia.

"Uno sabe que va a prestar un servicio y que tiene que ayudar a los demás. Nosotros estábamos ahí para acompañar a las personas que peregrinaban, aunque supiéramos que quizás no íbamos a poder verlo", explica.

Sin embargo, el joven mendocino tuvo una experiencia que superó incluso sus expectativas: en distintos momentos pudo estar muy cerca de León XIV. Y ahí apareció esa emoción que todavía le cuesta traducir en palabras.

En la vigilia de los jóvenes, esperando ver pasar el papamóvil.

"Tuve la posibilidad de tenerlo en varias ocasiones muy, muy cerquita. Fue algo realmente muy lindo. Se respiraba una alegría en el ambiente y en cada evento aparecía esa emoción de ser un poquito consciente de lo que estaba pasando, de lo increíble que era todo", relata.

A medida que transcurrían las jornadas, Román empezó a dimensionar que no estaba participando de una actividad más. Era parte de una convocatoria multitudinaria que había reunido a personas de diferentes edades, procedencias y realidades, movilizadas por una misma figura y por una misma fe.

"Realmente fue una experiencia increíble. Creo que a medida que pasen los días nos va a ir cayendo un poco la ficha de lo que vivimos. Haber sido parte de todo esto fue, sin duda, un regalo de Dios hermoso. Me siento muy agradecido de haber tenido la posibilidad de vivirlo", dice.

Román destaca la gran cantidad de jóvenes que participaron

Pero hay algo que lo impactó especialmente y que aparece una y otra vez en su relato: la cantidad de jóvenes que participaron.

En medio de una sociedad en la que muchas veces se habla de una juventud alejada de las instituciones, Román se encontró con una escena que lo conmovió. Chicos y chicas de distintos lugares, compartiendo tareas, peregrinando, rezando y colaborando con entusiasmo. Jóvenes que, como él, habían organizado sus días para estar presentes y ofrecer su tiempo.

"Fue impresionante ver a tantos jóvenes, tantos, tantos jóvenes todos juntos. Creo que fue una muestra de que la Iglesia está viva", sostiene.

Y esa imagen es, posiblemente, una de las que más se lleva de Buenos Aires. No solamente el recuerdo de haber visto de cerca al Papa, sino el de haber compartido una experiencia colectiva con personas que, aun sin conocerse, se sintieron parte de algo común.

Para explicar lo que significó, Román también vuelve a mirar hacia atrás. A su edad, escuchó muchas veces a personas mayores contar con emoción cómo habían vivido la visita de Juan Pablo II a la Argentina. Historias que se transmitían de generación en generación y que conservaban intacta la intensidad de aquel encuentro.

"Yo escuchaba a las personas más grandes contar con tanta emoción que habían tenido la posibilidad de ver a Juan Pablo II cuando estuvo acá y pensaba: quiero vivir eso también", recuerda.

Ahora es él quien tendrá una historia para contar. Una que empezó con la decisión de viajar desde Mendoza, continuó entre las tareas de voluntariado y terminó convirtiéndose en una experiencia que, asegura, lo acompañará durante toda su vida.

La inolvidable visita de León XIV a la Argentina

Cuando intenta poner en palabras lo que dejó la visita de León XIV, Román no se limita a hablar de quienes pudieron viajar. También piensa en todos aquellos argentinos que siguieron los acontecimientos desde sus casas, que rezaron, que estuvieron pendientes y que, de alguna manera, también se sintieron convocados.

"Creo que era algo que necesitábamos los argentinos. Y no digo solamente los que tuvimos la posibilidad de ir, porque hubo mucha gente que también tenía ganas, pero que desde la distancia igualmente fue parte", reflexiona.

Lo que más rescata es esa unión que pudo ver entre personas de distintos lugares y edades, reunidas por un mismo sentimiento. Una imagen que, para él, permite mirar con esperanza lo que viene.

También destaca la sencillez del Papa y su manera de transmitir mensajes profundos sin necesidad de grandes discursos. "León tiene esa manera tan sencilla de decir las cosas, pero tan profunda a la vez", señala.

Román volvió a Guaymallén con fotografías, recuerdos y anécdotas que seguramente compartirá muchas veces. Pero también con algo menos tangible: la confirmación de que eligió un camino en el que quiere seguir creciendo y sirviendo a los demás.

"No tengo dudas de que este viaje apostólico va a dejar muchos frutos. Todos los católicos rezamos para que así sea, porque lo que se vivió fue algo hermoso. León nos ha traído esperanza y Dios nos ha bendecido regalándonos su visita", concluye.

A los 21 años, este mendocino no viajó solamente para ver al Papa. Viajó para ayudar, para acompañar y para ser parte. Y entre miles de peregrinos terminó encontrando una respuesta a algo que quizás ya intuía desde antes de salir: que la fe también se construye estando cerca del otro.