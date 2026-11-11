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Tres millones de personas asisten a la última misa del papa León XIV en el país

El papa León XIV da su última misa en el país. Más de dos millones de personas en Luján.

El papa León XIV da su última misa en el país. Más de dos millones de personas en Luján.

El papa León XIV da su última misa en el país. Más de dos millones de personas en Luján.

El papa León XIV da su última misa en el país. Más de dos millones de personas en Luján.

El papa León XIV da su última misa en el país. Más de dos millones de personas en Luján.

El papa León XIV da su última misa en el país. Más de dos millones de personas en Luján.

Una multitud recibe al Papa en Luján.

Una multitud recibe al Papa en Luján.

Una multitud recibe al Papa en Luján.
Una multitud recibe al Papa en Luján.
El papa León XIV en la cárcel de Devoto.

El papa León XIV en la cárcel de Devoto.

Cientos de miles de personas esperan por el papa León en la Basílica de Luján.

Cientos de miles de personas esperan por el papa León en la Basílica de Luján.

El papa León XIV continúa con sus actividades en su gira por Argentina. Fue recibido por Javier Milei y presidió misas en Córdoba y Buenos Aires

Diario UNO | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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