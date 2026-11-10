Un referente de Uruguay habló sobre la relación del equipo con Marcelo Bielsa

En esa misma línea, asumió la responsabilidad por el cierre de la etapa de Bielsa tras caer 1-0 ante España: "Éramos los primeros que queríamos revertir la situación, era inviable estar contentos por lo que estábamos viviendo. Somos conscientes de que no estuvimos a un buen nivel". Sobre el fracaso en el torneo, Giménez agregó: "La última vez que estuvimos acá veníamos con una ilusión tremenda y no supimos estar a la altura de la Copa del Mundo".

Pensando en el interinato de Diego Forlán, que comenzó con una caída 3-1 ante Japón y victorias 4-1 frente a Corea del Sur y 6-1 sobre India, el referente destacó el cambio de clima: "Tampoco venimos a comer asado, nosotros queremos representar a Uruguay de la mejor manera y tener una convivencia sana y a partir de ahí crecer".

Finalmente, de cara a los cruces ante Argentina en La Bombonera y República Dominicana en el Campus de Maldonado, Giménez remarcó la intención de reencontrarse con el público: "Es una realidad y hay que asumirlo. Decidimos jugar en Uruguay para conectarnos con la gente. No quisimos jugar en los estadios de los grandes para no dividir. Queremos estar unidos, juntos". Y, a su vez, sentenció: "Los jugadores eligieron jugar acá. No nos interesa el dinero, venimos a representar a la Selección porque queremos que esto sea una unión".