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Un referente de Uruguay habló sobre la relación del equipo con Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa dejó su cargo de DT de la Selección de Uruguay tras la Copa del Mundo y uno de los referentes de la Celeste explicó la relación entre ambos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Bielsa dejó de ser el DT de Uruguay tras el Mundial 2026.

Marcelo Bielsa dejó de ser el DT de Uruguay tras el Mundial 2026.

La eliminación de la Selección de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando secuelas. Tras la salida de Marcelo Bielsa, uno de los referentes de la Celeste rompió el silencio y reconoció que el plantel atravesó momentos de incomodidad durante el ciclo del entrenador argentino.

José María Giménez, el capitán uruguayo, llegó al aeropuerto de Carrasco para sumarse a los entrenamientos bajo las ordenes de Diego Forlán. El defensor hizo autocrítica, explicó los motivos del clima tenso y analizó la reconstrucción del equipo.

Josema se refiri&oacute; a la relaci&oacute;n del plantel de Uruguay con Marcelo Bielsa.

Josema se refirió a la relación del plantel de Uruguay con Marcelo Bielsa.

Las declaraciones de Giménez sobre el ciclo de Bielsa

El zaguero del Atlético de Madrid, que está a préstamo en Deportivo La Coruña, vinculó el malestar del grupo con el rendimiento deportivo en la Copa del Mundo: "Es verdad que por momentos no estábamos cómodos, pero por la situación de que no acompañaban los resultados. Fuimos al Mundial con ilusión y a competir, pero cuando no se da genera incomodidad futbolística".

En esa misma línea, asumió la responsabilidad por el cierre de la etapa de Bielsa tras caer 1-0 ante España: "Éramos los primeros que queríamos revertir la situación, era inviable estar contentos por lo que estábamos viviendo. Somos conscientes de que no estuvimos a un buen nivel". Sobre el fracaso en el torneo, Giménez agregó: "La última vez que estuvimos acá veníamos con una ilusión tremenda y no supimos estar a la altura de la Copa del Mundo".

Pensando en el interinato de Diego Forlán, que comenzó con una caída 3-1 ante Japón y victorias 4-1 frente a Corea del Sur y 6-1 sobre India, el referente destacó el cambio de clima: "Tampoco venimos a comer asado, nosotros queremos representar a Uruguay de la mejor manera y tener una convivencia sana y a partir de ahí crecer".

Finalmente, de cara a los cruces ante Argentina en La Bombonera y República Dominicana en el Campus de Maldonado, Giménez remarcó la intención de reencontrarse con el público: "Es una realidad y hay que asumirlo. Decidimos jugar en Uruguay para conectarnos con la gente. No quisimos jugar en los estadios de los grandes para no dividir. Queremos estar unidos, juntos". Y, a su vez, sentenció: "Los jugadores eligieron jugar acá. No nos interesa el dinero, venimos a representar a la Selección porque queremos que esto sea una unión".

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