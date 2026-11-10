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Cuáles son los 3 clubes del fútbol argentino en el ranking de los 10 peores de Sudamérica

Un informe de Transfermarkt expuso a los clubes con peor rendimiento de Sudamérica: tres equipos del fútbol argentino integran la nómina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Estudiantes de Río Cuarto fue el peor equipo del fútbol argentino y de todo Sudamerica.

Estudiantes de Río Cuarto fue el peor equipo del fútbol argentino y de todo Sudamerica.

Una investigación estadística publicada por el sitio Transfermarkt generó fuerte repercusión al confeccionar la lista con las diez peores producciones de toda Sudamérica durante el año calendario. La medición, que computó la totalidad de unidades acumuladas en todas las competencias disputadas en la temporada, ubicó a tres equipos del fútbol argentino dentro de la zona más crítica.

El informe se conoce en un momento determinante para el ámbito local, tras la finalización de la fase regular del Torneo Clausura. Mientras 16 instituciones continúan en carrera por la corona, otros 14 conjuntos le pusieron punto final a su año deportivo; entre ellos, dos planteles que sufrieron la pérdida de la categoría rumbo a la Primera Nacional y un tercero que iniciará el próximo calendario bajo una seria amenaza en los promedios.

Cuáles son los 3 peores equipos del fútbol argentino en el top 10 de Sudamérica

El registro más adverso del continente le correspondió a Estudiantes de Río Cuarto, que finalizó en la última colocación de toda la confederación sudamericana. El León del Imperio protagonizó un año fatídico en el que apenas logró cosechar 14 puntos a lo largo de la temporada completa, producto de un magro saldo de tres victorias y cinco empates.

Semejante sequía sentenció su suerte mucho antes de tiempo: la pérdida de categoría y el consiguiente retroceso a la Primera Nacional quedaron consumados con varias fechas de anticipación respecto del cierre del Clausura.

Estudiantes de R&iacute;o Cuarto fue el peor del f&uacute;tbol Sudamericano.

Estudiantes de Río Cuarto fue el peor del fútbol Sudamericano.

Apenas un escalón por encima se ubicó Aldosivi, que completó el podio negativo continental al situarse en el tercer puesto del listado elaborado por el portal alemán, únicamente por detrás del cuadro riocuartense y de Trujillanos de Venezuela.

El Tiburón sumó un total de 25 puntos en el balance anual - 19 unidades en la tabla general de Primera División y otras seis gracias a dos triunfos en la Copa Argentina -, una cifra insuficiente que decretó su descenso a la segunda división cuando todavía restaba una fecha por disputarse.

Aldosivi perdi&oacute; la categor&iacute;a al caer frente a River en Mar del Plata.

Aldosivi perdió la categoría al caer frente a River en Mar del Plata.

El trío argentino en el fondo sudamericano lo completó Central Córdoba. Si bien el Ferroviario logró eludir la pérdida directa de la categoría en este certamen, sus 27 puntos obtenidos a lo largo de todo el año lo colocaron en una posición de extrema vulnerabilidad.

La pobre cosecha no solo lo incluyó dentro de esta nómina continental, sino que condicionó de forma severa su porvenir inmediato: el conjunto santiagueño iniciará el próximo calendario muy comprometido en la tabla de promedios, con la obligación de sumar para no descender.

Central C&oacute;rdoba es el tercer equipo que entr&oacute; en el ranking.

Central Córdoba es el tercer equipo que entró en el ranking.

Así quedó el top 10 de los peores equipos sudamericanos de la temporada

Aunque Deportivo Riestra podría haber estado en el top 10, logró mantenerse al margen del ranking porque logró alcanzar los 33 puntos en el acumulado de sus frentes competitivos: a las 23 unidades conseguidas en la Tabla Anual le sumó 5 en la Copa Argentina (una victoria y dos empates) y otros 5 en el plano internacional por la Copa Sudamericana (un triunfo y dos igualdades), margen suficiente para despegarse de los tres clubes argentinos que hoy pagan el costo de un año para el olvido.

  1. Estudiantes de Río Cuarto – 14 puntos.
  2. Trujillanos (Venezuela) – 23 puntos.
  3. Aldosivi – 25 puntos.
  4. San Lorenzo (Paraguay) – 26 puntos.
  5. Academia del Balompié Boliviano (Bolivia) – 26 puntos.
  6. GV San José (Bolivia) – 26 puntos.
  7. Central Córdoba – 27 puntos.
  8. Universitario de Vinto (Bolivia) – 28 puntos.
  9. Cobresal (Chile) – 30 puntos.
  10. Anzoátegui (Venezuela) – 30 puntos.

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