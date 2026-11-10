Néstor Lorenzo respondió a las críticas en Colombia por una decisión polémica a favor de Boca

Néstor Lorenzo responde ante los cuestionamientos

El entrenador colombiano no ocultó su frustración ante los cuestionamientos recibidos y manifestó su deseo de que los técnicos expongan sus dudas directamente en lugar de hacerlo a través de la prensa. “Si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”, comentó Lorenzo, quien también recordó que la propia institución de Atlético Nacional ha sido históricamente uno de los principales aportantes de futbolistas a las selecciones colombianas, cual debería ser motivo de orgullo.

La planificación de las convocatorias recientes

Lorenzo detalló que antes de la fecha FIFA previa, ya había comunicado a los arqueros Vargas y Montero que no serian convocados simultáneamente. Explicó que para esta fecha FIFA, Montero era el convocado y para la próxima seria Vargas, remarcando que estas decisiones responden a una programación establecida y no a favoritismos.

La principal queja del DT de Atlético Nacional radicaba en la perdida de hasta 9 jugadores entre convocados a la seleccion mayor, Sub 20 y Sub 17, en pleno desarrollo de la Copa BetPlay.