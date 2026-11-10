Néstor Lorenzo respondió a las críticas en Colombia por una decisión polémica a favor de Boca

La decisión de Néstor Lorenzo de no convocar al arquero de Boca, Álvaro Montero, para la última fecha FIFA generó una fuerte polémica en Colombia, marcando un debate sobre el trato a los clubes locales.
El director técnico Néstor Lorenzo defendió su planificación de convocatorias ante las críticas por la ausencia de jugadores en la lista para la fecha FIFA.
La decisión de Néstor Lorenzo de no convocar al arquero de Boca, Álvaro Montero, para la última fecha FIFA generó una fuerte polémica en Colombia, marcando un debate sobre el trato a los clubes locales.
González Vélez expresó su malestar, lamentando la pérdida de jugadores para instancias cruciales del torneo local mientras que clubes del exterior no sufren la misma restricción. Su reclamo apuntó directamente a la situación de Montero, quien permaneció en Argentina en lugar de sumarse a la selección cafetera, una gestión que, según trascendió, fue concedida por Lorenzo quien jugó en Boca y hasta figuró entre los candidatos a DT en los últimos tiempos.
El propio Néstor Lorenzo salió a responder las críticas, calificando las declaraciones de González Vélez como “injustas”. El seleccionador argentino explicó que la no citación de Montero formaba parte de una planificación acordada previamente, con una rotación de jugadores que buscaba equilibrar las necesidades de los clubes y del seleccionado. “Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”, señaló Lorenzo en diálogo con Noticias Caracol.
El entrenador colombiano no ocultó su frustración ante los cuestionamientos recibidos y manifestó su deseo de que los técnicos expongan sus dudas directamente en lugar de hacerlo a través de la prensa. “Si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”, comentó Lorenzo, quien también recordó que la propia institución de Atlético Nacional ha sido históricamente uno de los principales aportantes de futbolistas a las selecciones colombianas, cual debería ser motivo de orgullo.
Lorenzo detalló que antes de la fecha FIFA previa, ya había comunicado a los arqueros Vargas y Montero que no serian convocados simultáneamente. Explicó que para esta fecha FIFA, Montero era el convocado y para la próxima seria Vargas, remarcando que estas decisiones responden a una programación establecida y no a favoritismos.
La principal queja del DT de Atlético Nacional radicaba en la perdida de hasta 9 jugadores entre convocados a la seleccion mayor, Sub 20 y Sub 17, en pleno desarrollo de la Copa BetPlay.