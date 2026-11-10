Un DT argentino en el radar del Manchester United

El contrato de Pochettino con el combinado norteamericano incluye una cláusula de rescisión que le permitiría salir de la Selección estadounidense. Y, si bien no han trascendido diálogos entre las partes, según la prensa británica el DT argentino es uno de los favoritos de la dirigencia del Manchester United y la cláusula no sería un impedimento.

Pochettino se encuentra actualmente dirigiendo a la Selección de Estados Unidos.

Pochettino tiene pasado europeo y entiende a la perfección lo que es la competencia. Su pasado en el Southampton, Tottenham y Chelsea lo avalan. En los Spurs, permaneció varios años y alcanzó la final de la Champions League 2019.

Otros nombres que aparecen además del argentino son el de Antonio Conte y el de Gareth Southgate, libre desde su salida de la selección inglesa. Según la información del periodista Ben Jacobs, la dirigencia habría decidido cambiar de rumbo a la brevedad y serían los últimos días de Carrick al frente del Manchester United.