Un DT argentino en el radar del Manchester United

Manchester United atraviesa una crisis futbolística que mantiene a las autoridades en vilo. En lo que va de la temporada de la Premier League, el equipo de Michael Carrick está en zona de descenso y lejos del nivel esperado.
Manchester United se encuentra en una crisis futbolística y cambiaría a su actual DT, Michael Carrick, por un entrenador argentino
Manchester United atraviesa una crisis futbolística que mantiene a las autoridades en vilo. En lo que va de la temporada de la Premier League, el equipo de Michael Carrick está en zona de descenso y lejos del nivel esperado.
En quince partidos disputados en el comienzo de la temporada europea (entre Premier, Copa de la Liga y Champions League), el elenco inglés ganó solo tres partidos. Sin dudas, un panorama preocupante. Por ello, la dirigencia del Manchester United comenzó a analizar perfiles de entrenadores ante un eventual reemplazo de Carrick. En la lista aparece el nombre de un argentino con pasado en Europa.
Mauricio Pochettino es uno de los principales candidatos a ocupar la banca de entrenador de los Diablos Rojos. Sin embargo, el DT argentino no presenta un panorama sencillo ya que actualmente se encuentra dirigiendo la Selección de Estados Unidos (y renovó contrato luego de la Copa del Mundo 2026).
El contrato de Pochettino con el combinado norteamericano incluye una cláusula de rescisión que le permitiría salir de la Selección estadounidense. Y, si bien no han trascendido diálogos entre las partes, según la prensa británica el DT argentino es uno de los favoritos de la dirigencia del Manchester United y la cláusula no sería un impedimento.
Pochettino tiene pasado europeo y entiende a la perfección lo que es la competencia. Su pasado en el Southampton, Tottenham y Chelsea lo avalan. En los Spurs, permaneció varios años y alcanzó la final de la Champions League 2019.
Otros nombres que aparecen además del argentino son el de Antonio Conte y el de Gareth Southgate, libre desde su salida de la selección inglesa. Según la información del periodista Ben Jacobs, la dirigencia habría decidido cambiar de rumbo a la brevedad y serían los últimos días de Carrick al frente del Manchester United.