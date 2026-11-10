Caminaba por una vereda rota y se cayó, ahora demandó al municipio, pero el tribunal dictó un final inesperado

En noviembre de 2022, la afectada decidió acudir a los tribunales e inició una acción judicial por daños y perjuicios exigiendo una indemnización inicial de $1,1 millones. El reclamo apuntaba contra el municipio local, el colegio privado, la firma administradora y la compañía aseguradora, solicitando indemnización por gastos médicos, secuelas estéticas, daño psicológico y moral.

Rechazaron una demanda por daños tras una caída en la vereda y la mujer deberá pagar.

Sin embargo, al analizar el expediente, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de San Martín dio un giro determinante. Si bien el juez dio por probada la fractura, advirtió falencias en las evidencias aportadas para demostrar la responsabilidad de los demandados.

Las fotografías del lugar carecían de referencias para ubicar el sitio exacto del hecho, mientras que los dos testigos ofrecidos admitieron que no presenciaron la caída y que solo conocían lo sucedido por dichos de la propia víctima. Además, tanto el municipio como la administradora negaron contar con registros de reclamos previos o pedidos de asistencia en esa fecha.

Ante la imposibilidad de probar el nexo causal entre la vereda y la dolencia, la Justicia rechazó la demanda por completo e impuso las costas del juicio a la propia reclamante