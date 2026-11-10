Caminar por la calle frente a un colegio terminó en un grave accidente y una lucha judicial para una vecina de la provincia de Buenos Aires. Después de tropezar con una vereda rota y sufrir lesiones, la mujer pidió una indemnización, pero las cosas no salieron como esperaba.
Caminaba por una vereda rota y se cayó, ahora demandó al municipio, pero el tribunal dictó un final inesperado
Todo comenzó el 3 de febrero del año 2020, alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando una mujer de 34 años caminaba frente a un establecimiento educativo ubicado en el noroeste del Gran Buenos Aires. Según su testimonio, tropezó de manera abrupta sobre una baldosa deteriorada, sufriendo un fuerte impacto en el pie derecho.
Cuando fue al médico le dijeron que el accidente le causó una fractura en el quinto metatarsiano, lesión que le demandó más de 120 días de reposo absoluto y le dejó una incapacidad parcial y permanente del 2% a causa de dolores crónicos. Aunque la historia clínica certificó el daño físico, las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída quedaron envueltas en una nube de incertidumbre.
En noviembre de 2022, la afectada decidió acudir a los tribunales e inició una acción judicial por daños y perjuicios exigiendo una indemnización inicial de $1,1 millones. El reclamo apuntaba contra el municipio local, el colegio privado, la firma administradora y la compañía aseguradora, solicitando indemnización por gastos médicos, secuelas estéticas, daño psicológico y moral.
Sin embargo, al analizar el expediente, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de San Martín dio un giro determinante. Si bien el juez dio por probada la fractura, advirtió falencias en las evidencias aportadas para demostrar la responsabilidad de los demandados.
Las fotografías del lugar carecían de referencias para ubicar el sitio exacto del hecho, mientras que los dos testigos ofrecidos admitieron que no presenciaron la caída y que solo conocían lo sucedido por dichos de la propia víctima. Además, tanto el municipio como la administradora negaron contar con registros de reclamos previos o pedidos de asistencia en esa fecha.
Ante la imposibilidad de probar el nexo causal entre la vereda y la dolencia, la Justicia rechazó la demanda por completo e impuso las costas del juicio a la propia reclamante
En pocas palabras
- Mujer demandó al municipio: reclamó más de un millón de pesos por fractura tras tropezar con una vereda rota.
- Justicia desestimó la demanda: la mujer no pudo probar la responsabilidad de los demandados ni el nexo causal.
- Falta de pruebas: fotografías sin referencias y testigos que no presenciaron la caída jugaron en contra de la reclamante.