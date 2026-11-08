Demandó a su vecina por los ladridos de su perro, ella no fue al juicio y la Justicia tomó una decisión inesperada: deberá indemnizarlo

En la demanda él acusó al animal de aullar y ladrar de forma salvaje y explosiva, causándole una angustia emocional profunda e intencional. Aseguró que el canino poseía un “super ladrido” capaz de penetrar ventanas con doble acristalamiento a 128 decibelios.

Un hombre demandó a su vecina porque el perro de esta tenía “un super ladrido” y ganó el juicio.

Dicha intensidad acústica sobrepasa el ruido de una motosierra y el estruendo de un trueno, ubicándose apenas por debajo del despegue de un avión de combate. Entonces frente a una acusación que parecía absurda, ella creyó que se trataba de una farsa sin validez y decidió ignorar las notificaciones judiciales.

La indiferencia de la dueña selló el destino del caso y su posterior deuda millonaria. Como nadie apareció para rechazar los cargos, el tribunal otorgó a Thompson una victoria automática mediante un fallo por defecto por casi 500.000 dólares demostrando que incluso la demanda más insignificante resulta ganadora si la contraparte no va a solicitar su desestimación.

La situación llegó a tal punto que ella puso carteles en el garaje anunciando la subasta pública de la vivienda para pagar la indemnización. Así mismo, para intentar anular la sentencia y no perder su hogar, la familia debió gastar sus ahorros contratando abogados.