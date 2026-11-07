Les reprogramaron el vuelo de sus vacaciones y demandaron a la aerolínea, pero perdieron el juicio por no leer el aviso
Una familia llevó a la Justicia a la aerolínea y a la agencia de viajes por la reprogramación de su vuelo a México. Sin embargo, la demanda los condenó
Esperaron 10 horas el vuelo para sus vacaciones y demandaron a la empresa
El 22 de marzo de 2018 el vuelo debía despegar desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 13:05, hacer una escala en México y arribar a Cancún durante la madrugada siguiente. La familia organizó sus traslados y reservas hoteleras en función de esos horarios, pero el itinerario se modificó y la salida se postergó para las 23:59 de ese mismo día.
Al salir casi diez horas más tarde, los pasajeros perdieron la conexión prevista en México y llegaron a su destino final con una demora cercana a las 17 horas respecto del horario acordado. Ante esta situación, iniciaron una demanda contra la aerolínea y la agencia de viajes en reclamo de una indemnización por daño moral y gastos.
Ellos argumentaron que la larga espera arruinó el comienzo de sus vacaciones, los obligó a costear una estadía no programada en Buenos Aires y que las empresas no les brindaron la asistencia necesaria como comida, bebida o la reubicación en otra compañía aérea.
La decisión de la Justicia: rechazo total de la demanda y condena al pago de costas
Tras siete años de juicio, el titular del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 6 desestimó la demanda por completo y ordenó a los pasajeros afrontar los gastos y honorarios del juicio.
Las pruebas aportadas demostraron que la aerolínea informó el cambio a la agencia de viajes 15 días antes de la partida, y que la intermediaria envió un correo electrónico a los clientes una semana antes del vuelo ofreciéndoles otras alternativas.
Entre las opciones figuraba adelantar la salida a la noche previa, el 21 de marzo a las 23:59. Sin embargo, los viajeros respondieron cuatro días después confirmando que preferían volar el 22 de marzo a las 23:59.
En consecuencia, la demanda salió peor de lo que esperaban: la espera no fue una una mala jugada, sino el resultado directo de la opción que los propios pasajeros eligieron.
En pocas palabras
- Demanda rechazada: la Justicia desestimó el reclamo de una familia contra una aerolínea por la reprogramación de un vuelo a México.
- Comunicación previa: la aerolínea y la agencia informaron el cambio con antelación y ofrecieron alternativas a los pasajeros.
- Elección del pasajero: la familia optó por la nueva fecha y horario ofrecido, pero luego demandó por la demora.