Les reprogramaron el vuelo de sus vacaciones y demandaron a la aerolínea, pero perdieron el juicio por no leer el aviso

Ellos argumentaron que la larga espera arruinó el comienzo de sus vacaciones, los obligó a costear una estadía no programada en Buenos Aires y que las empresas no les brindaron la asistencia necesaria como comida, bebida o la reubicación en otra compañía aérea.

La decisión de la Justicia: rechazo total de la demanda y condena al pago de costas

La agencia de viajes notificó el cambio por correo electrónico e incluyó distintas alternativas de vuelo para los clientes.

Tras siete años de juicio, el titular del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 6 desestimó la demanda por completo y ordenó a los pasajeros afrontar los gastos y honorarios del juicio.

Las pruebas aportadas demostraron que la aerolínea informó el cambio a la agencia de viajes 15 días antes de la partida, y que la intermediaria envió un correo electrónico a los clientes una semana antes del vuelo ofreciéndoles otras alternativas.

Entre las opciones figuraba adelantar la salida a la noche previa, el 21 de marzo a las 23:59. Sin embargo, los viajeros respondieron cuatro días después confirmando que preferían volar el 22 de marzo a las 23:59.

En consecuencia, la demanda salió peor de lo que esperaban: la espera no fue una una mala jugada, sino el resultado directo de la opción que los propios pasajeros eligieron.