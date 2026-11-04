Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo entre Mendoza y Mar del Plata

Lo cierto es que por ahora la página de la compañía todavía cotiza el vuelo desde Mendoza ida y vuelta. Y los valores oscilan entre $204.000 y $476.000 por tramo hasta fin de año, incluso con descuentos de hasta 10% por compras vía Cyber Monday, lo que puede desconcertar a más de un viajero que desconoce que la ruta acaba de ser discontinuada.

De Mar del Plata a Bariloche: los vuelos que reestructura Aerolíneas

Al mismo tiempo, desde el Emetur (Ente Mendoza Turismo) le bajaron el tono al hecho de que la aerolínea haya optado por dejar de operar el vuelo entre Mendoza y Mar del Plata.

"Son vuelos por temporada. Y si bien efectivamente la decisión está, no hay nada oficial aún. Pero las explicaciones debe darlas Aerolíneas", señalaron desde el ente encargado de la gestión turística de la provincia.

En tanto, Aerolíneas, luego de confirmar una mega inversión en la renovación de su flota con 20 aviones nuevos, sigue con el rediseño de su "mapa" de vuelos activos hasta ahora. Y en ese plan aparecen decisiones que contrasta con la de la suspensión de la ruta pensada para el verano.

Es el caso del vuelo directo entre Mendoza y Bariloche. La ruta había estado fuera del radar operativo de Aerolíneas Argentinas en los últimos meses y desde noviembre volvió a integrar la oferta del mercado de cabotaje de la compañía.