En medio de una reestructuración de rutas en todo el país, Aerolíneas Argentinas decidió suspender hasta nuevo aviso el vuelo directo que unía a Mendoza con Mar del Plata. Una medida que tomó por sorpresa a muchos mendocinos que ya empezaron a planificar sus vacaciones de verano en la Costa Atlántica.
Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo entre Mendoza y Mar del Plata
Con 2 frecuencias semanales, el vuelo de Mendoza a Mar del Plata se bajó hasta nuevo aviso. Aerolíneas Argentinas no descarta reponerlo en el verano
Así lo confirmaron desde la propia compañía de bandera. El argumento esgrimido para darle de baja a las 2 frecuencias semanales es la falta de demanda "por la temporada baja".
Sin embargo, las autoridades de Aerolíneas Argentinas no descartan que la ruta sea repuesta en algún momento "entre enero y febrero". Algo que por ahora es una estimación sin fecha precisa a partir de la cual vuelvan a programarse los vuelos.
Lo cierto es que por ahora la página de la compañía todavía cotiza el vuelo desde Mendoza ida y vuelta. Y los valores oscilan entre $204.000 y $476.000 por tramo hasta fin de año, incluso con descuentos de hasta 10% por compras vía Cyber Monday, lo que puede desconcertar a más de un viajero que desconoce que la ruta acaba de ser discontinuada.
De Mar del Plata a Bariloche: los vuelos que reestructura Aerolíneas
Al mismo tiempo, desde el Emetur (Ente Mendoza Turismo) le bajaron el tono al hecho de que la aerolínea haya optado por dejar de operar el vuelo entre Mendoza y Mar del Plata.
"Son vuelos por temporada. Y si bien efectivamente la decisión está, no hay nada oficial aún. Pero las explicaciones debe darlas Aerolíneas", señalaron desde el ente encargado de la gestión turística de la provincia.
En tanto, Aerolíneas, luego de confirmar una mega inversión en la renovación de su flota con 20 aviones nuevos, sigue con el rediseño de su "mapa" de vuelos activos hasta ahora. Y en ese plan aparecen decisiones que contrasta con la de la suspensión de la ruta pensada para el verano.
Es el caso del vuelo directo entre Mendoza y Bariloche. La ruta había estado fuera del radar operativo de Aerolíneas Argentinas en los últimos meses y desde noviembre volvió a integrar la oferta del mercado de cabotaje de la compañía.
En pocas palabras
- Aerolíneas Argentinas: la compañía suspendió el vuelo directo de Mendoza a Mar del Plata.
- Argumento: la aerolínea alega falta de demanda por temporada baja, pero no descarta reponerlo en enero o febrero.
- Rutas alternativas: se destaca la reincorporación del vuelo directo entre Mendoza y Bariloche, que había estado fuera de servicio.