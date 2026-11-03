ARCA fijó el uso obligatorio del sistema SIRE para retenciones y percepciones de IVA

Cronograma SIRE: el sistema será optativo en diciembre y obligatorio a partir de abril de 2027 para todas las operaciones comerciales.

Para operar con esta modalidad, los agentes designados deben ingresar con clave fiscal al servicio web del organismo recaudador y cargar la información de cada operación comercial. La carga puede completarse en forma individual, por lote mediante archivos de datos o a través del intercambio automatizado de servicios web.

Una vez procesada la transacción, el sistema emite el formulario F. 2005, que representa el único comprobante válido para respaldar retenciones y percepciones de este gravamen. Este comprobante digital queda registrado en las cuentas de los contribuyentes involucrados, lo que evita inconsistencias y facilita la posterior confección de las declaraciones juradas.

ARCA: El cronograma oficial para adoptar el sistema SIRE

El calendario previsto por las autoridades impositivas contempla un período de transición para que las empresas y estudios contables adecuen sus plataformas de facturación electrónica. La normativa comenzará a regir formalmente el 1 de diciembre de 2026, fecha en la que quedará habilitada la opción voluntaria de adhesión para los contribuyentes.

La exigencia definitiva regirá desde el 1 de abril de 2027, momento a partir del cual el uso del esquema resultará obligatorio para la totalidad de las transacciones alcanzadas por los distintos regímenes. Quienes ya se encontraban incluidos en etapas anteriores deberán continuar bajo este mecanismo sin interrupciones.

Este plazo de cuatro meses busca otorgar previsibilidad a los equipos contables para adaptar los sistemas internos y capacitar al personal administrativo en la emisión digital. El objetivo oficial apunta a reducir contingencias operativas antes del vencimiento final fijado para el próximo año.

El sistema SIRE reemplaza la carga manual de datos por un entorno informático centralizado para la gestión fiscal.

Las actividades alcanzadas por el sistema SIRE

La incorporación abarca un abanico heterogéneo de actividades productivas, de servicios y cadenas de valor que deberán volcar sus datos a la plataforma. Entre ellas figuran honorarios profesionales, locaciones de obra, prestación de servicios y compraventa de cosas muebles.

El régimen comprende además a los sectores agropecuarios y de la agroindustria, tales como la comercialización de caña de azúcar, algodón, leche fluida, miel a granel, lana sucia y equinos para faena. También abarca las operaciones contempladas dentro del sistema SISA y el Registro de Carnes.

A estas actividades se suman rubros vinculados con la seguridad privada, la limpieza integral de edificios, la recolección de residuos domiciliarios y el tratamiento de materiales a reciclar. Asimismo, la disposición comprende a empresas dedicadas a la actividad minera en distintos puntos del territorio argentino.

El reemplazo del viejo Sicore por el sistema SIRE

Con esta decisión, el organismo nacional acelera el retiro gradual del aplicativo Sicore, programa informático que requería la instalación local de módulos bajo la plataforma SIAF. El avance hacia la gestión online permite consolidar toda la información impositiva en los servidores del fisco.

No obstante, la resolución aclara cómo deberán tratarse los trámites correspondientes a fechas previas a la entrada en vigencia del nuevo esquema. Las presentaciones juradas originarias o rectificativas vinculadas a períodos pasados deberán confeccionarse y remitirse únicamente mediante el aplicativo Sicore anterior.

De esta manera, los agentes de retención deberán convivir con ambos métodos durante la etapa de transición, reservando la modalidad histórica para saldar ajustes de ejercicios concluidos y aplicando la plataforma web para el cumplimiento de las nuevas obligaciones.