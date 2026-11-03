Luis Caputo anunció la suspensión de embargos y nuevos planes de pago para pymes

El ministro de Economía adelantó una propuesta para eliminar el impuesto a los Sellos.

Luis Caputo detalla las cuatro medidas productivas

El paquete económico presentado por Luis Caputo incluye la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, una medida central para evitar ejecuciones fiscales que agraven la situación de liquidez de las compañías. Asimismo, se extenderá el universo de deudas que pueden incorporarse a planes de pago de 18 cuotas, incluyendo aquellas que vencían hasta el 31 de octubre, ofreciendo así más holgura financiera.

Otra modificación importante permite a las pymes utilizar la totalidad de sus saldos a favor, incluso los correspondientes al IVA de exportación y reintegros, para cancelar deudas aduaneras. Para las grandes empresas, esta posibilidad se habilitará gradualmente. Caputo cuestionó la demora en la devolución de créditos fiscales y reintegros, señalando la incoherencia de que el Estado deba dinero a las empresas mientras les cobra obligaciones.

Créditos para la industria y propuesta impositiva

Como parte del paquete, el Banco Nación lanzará líneas de crédito específicas para la industria automotriz, con plazos de 3, 4 y 5 años y una tasa fija cercana al 20%. Esta iniciativa apunta a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para un sector clave que necesita recursos para invertir y mantener su producción.

Adicionalmente, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó una propuesta para eliminar el impuesto a los Sellos, un tributo provincial que afecta diversas operaciones económicas. La iniciativa requerirá un acuerdo con las provincias, buscando compensar la pérdida de recaudación de estas jurisdicciones.