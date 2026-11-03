El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes un conjunto de cuatro medidas destinadas a aliviar la carga financiera de las empresas argentinas, con especial atención en las pequeñas y medianas. Los anuncios se realizaron en el marco de la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina ( UIA), donde el funcionario detalló los alcances de un paquete diseñado para sostener el capital de trabajo.
Luis Caputo anunció la suspensión de embargos y nuevos planes de pago para pymes
El ministro de Economía Luis Caputo anunció un paquete de medidas para aliviar la carga financiera de las pymes y empresas de la UIA
Entre las acciones destacadas se encuentra la suspensión de embargos por parte de ARCA sobre las pymes hasta mayo de 2027, además de una ampliación en los planes de pago de deudas tributarias y aduaneras. Las compañías también podrán utilizar sus saldos a favor para cancelar obligaciones pendientes, buscando así mejorar la liquidez y reducir el costo financiero.
Estas iniciativas buscan responder a uno de los principales reclamos del sector productivo, que enfrenta dificultades para sostener sus operaciones en un escenario de financiamiento costoso. El gobierno busca así brindar un mayor margen de maniobra a las empresas para ordenar sus cuentas y reactivar la actividad.
Luis Caputo detalla las cuatro medidas productivas
El paquete económico presentado por Luis Caputo incluye la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, una medida central para evitar ejecuciones fiscales que agraven la situación de liquidez de las compañías. Asimismo, se extenderá el universo de deudas que pueden incorporarse a planes de pago de 18 cuotas, incluyendo aquellas que vencían hasta el 31 de octubre, ofreciendo así más holgura financiera.
Otra modificación importante permite a las pymes utilizar la totalidad de sus saldos a favor, incluso los correspondientes al IVA de exportación y reintegros, para cancelar deudas aduaneras. Para las grandes empresas, esta posibilidad se habilitará gradualmente. Caputo cuestionó la demora en la devolución de créditos fiscales y reintegros, señalando la incoherencia de que el Estado deba dinero a las empresas mientras les cobra obligaciones.
Créditos para la industria y propuesta impositiva
Como parte del paquete, el Banco Nación lanzará líneas de crédito específicas para la industria automotriz, con plazos de 3, 4 y 5 años y una tasa fija cercana al 20%. Esta iniciativa apunta a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento para un sector clave que necesita recursos para invertir y mantener su producción.
Adicionalmente, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó una propuesta para eliminar el impuesto a los Sellos, un tributo provincial que afecta diversas operaciones económicas. La iniciativa requerirá un acuerdo con las provincias, buscando compensar la pérdida de recaudación de estas jurisdicciones.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Luis Caputo: anunció un paquete de cuatro medidas para aliviar la carga financiera de las pymes.
- Medidas clave: suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027 y ampliación de planes de pago.
- Créditos y beneficios: lanzamiento de líneas de crédito para la industria y propuesta para eliminar el Impuesto a los Sellos.