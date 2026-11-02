Noviembre se estrenó con aumentos de alquileres, prepagas y telefonía

Lo cierto es que, a días de conocerse el dato de la inflación de octubre según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que mide el INDEC, estos movimientos seguramente incidirán en la canasta de noviembre. Sólo resta ponderar cuánto.

Los aumentos de los planes de cobertura de medicina prepaga son constantes, y noviembre no fue la excepción.

Cuánto se encarecen prepagas, alquileres y telefonía

Entre las empresas de medicina prepaga los incrementos promedio arrancan entre 2,2% y 2,3%. Aunque pueden llegar a 2,88% en los casos de Sancor Salud o Medicus.

Los inquilinos, a su vez, deberán hacer sus propias cuentas. Es que contratos de alquiler con actualización trimestral por IPC suben 5,81% (cuatrimestrales 7,82%, semestrales 12,95%).

En tanto, los que quedaron alcanzados por la regulación de antigua ley con ICL (Índice de Contratos de Locación) se ajustan 37,11% anual.

Los servicios de Telefonía e Internet también modificaron su cotización. De hecho, compañías como Movistar aplicaron subas de alrededor de 2,6% en sus planes móviles.

El salario mínimo ya orilla los $400 mil

Mientras tanto, los ingresos, como es habitual, no se mueven al mismo ritmo que los aumentos de bienes y servicios.

Desde el 1 de noviembre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) sube a $398.800. Es parte de la progresión que dispuso el gobierno tras la falta de acuerdo en el seno del Consejo del Salario, integrado por sindicatos y las gremiales empresarias.

En lo que va de 2026 el SMVM se actualizó alrededor de 17%. Para enero se había fijado en $341.000, y desde entonces se pactó un incremento $8.000 por mes en promedio, que también impacta en prestaciones.

Hacia adelante, la progresión muestra que el salario cerrará el año en $406.400. Y a partir de enero próximo subirá hasta los $414.200, para llegar en escalera a $437.000 en abril de 2027.