Alquileres y prepagas, los principales aumentos que presionan en la inflación de octubre

Las cuotas de las prepagas hacen su aporte a la inflación de octubre, con subas de hasta 4,9% según la empresa prestadora

Alquileres: ajustes de hasta el 31% y el fin del régimen de la ley derogada

El mercado inmobiliario tendrá en octubre un antes y un después. Es que los inquilinos que aún conservaban contratos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres afrontarán la última actualización obligatoria regulada por el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Es que desde la derogación de la norma en 2023, el régimen estipulaba un plazo de 3 años de vigencia antes de dejar de aplicarse definitivamente a nuevos contratos.

Por su parte, para alquileres pactados en el marco del esquema de libre negociación vigente, los aumentos varían significativamente según la frecuencia de ajuste. Y también el índice de referencia usado en los contratos, con lo cual los ajustes de este mes quedan así:

Ajuste trimestral: subas del 6,72% .

Ajuste cuatrimestral: incremento del 9,83% .

Ajuste semestral: ajuste del 17,04% .

Ajuste anual: un impacto directo de hasta el 31,67%.

Prepagas: alzas por encima del promedio de precios

En el sector de la medicina privada, los planes de salud aplicarán nuevos ajustes que oscilarán entre el 1,9% y el 4,9%, dependiendo de la empresa prestadora, la cobertura del plan y la región geográfica del país.

Este renglón cobra particular relevancia debido a que varios de los ajustes comunicados se posicionan por encima de las proyecciones y variaciones medias del índice general de precios observadas en los últimos meses, sumando rigidez al gasto corriente de las familias de clase media.

Servicios públicos: sigue el recorte de subsidios, con actualizaciones en luz y gas

El esquema de quita gradual de subsidios y corrección de tarifas sigue adelante. Y de esa manera van a tener impacto en las facturas de electricidad y gas natural durante el mes de octubre.

En el caso particular del servicio de agua potable y cloacas, los aumentos se sentirán en los usuarios de AMBA (2,7%). Pero por ahora no se modificarán las tarifas en Mendoza, con lo cual no habrá que preocuparse por recibir facturas más abultadas al menos este mes.