El RIGI aprobó una inversión de U$S12.400 millones en Vaca Muerta

Pluspetrol había adquirido estos yacimientos a ExxonMobil por U$S1.700 millones en 2024. Con este nuevo desembolso, la empresa proyectó aumentar fuertemente la producción.

El proyecto del RIGI que impulsó la producción de petróleo

El plan incluyó la construcción de 4 plantas de procesamiento, nuevos ductos y la perforación de más de 620 pozos horizontales.

La compañía estimó que el desarrollo permitiría superar los 100.000 barriles de petróleo diarios, con tres equipos de perforación que realizarían unos 41 pozos por año.

El proyecto se dividió en dos etapas. En la primera, la producción llegaría a 50.000 barriles diarios de petróleo y 6 millones de metros cúbicos de gas por día.

En la segunda etapa, alcanzaría más de 100.000 barriles diarios de petróleo y hasta 12 millones de metros cúbicos de gas por día.

Cuántos puestos de trabajo generaría el proyecto

Según informó Pluspetrol, la inversión generaría más de 2.350 puestos de trabajo directos y unos 4.640 indirectos.

Además, la empresa estimó que trabajaría con un promedio de 200 proveedores directos y unas 900 contrataciones indirectas. A partir de 2028, esa cantidad podría aumentar con la incorporación de nuevos equipos de perforación.

El proyecto también contempló una producción acumulada de 794 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas, con una capacidad de exportación estimada en U$S2.200 millones anuales.

Con esta inversión, Pluspetrol proyectó multiplicar su producción y ampliar su presencia en Vaca Muerta durante los próximos años.