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El dólar oficial cerró septiembre en caída y la brecha con el blue se estiró a $20

Fue la primera merma del dólar minorista en casi una semana, que lo dejó en $1.540. El dólar blue despidió el mes estable en $1.560. Otra caída del mayorista

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
photoSeptiembre se fue con un dólar minorista más barato y un blue estable.

photoSeptiembre se fue con un dólar minorista más barato y un blue estable.

A la inversa de ruedas anteriores, este miércoles 30 de septiembre el dólar en el Banco Nación resignó $5 para cerrar en $1.540. En cambio, el dólar blue se mantuvo en $1.560, con un mayorista que también despidió el mes en caída.

En el caso del dólar minorista, fue el primer descenso luego de varias jornadas de quietud. Aunque en otros bancos, como el ICBC e Hipotecario, incluso terminó más abajo, en los $1.535.

El dólar blue, pese a una merma previa y la estabilidad del último día del mes, sigue arriba. La cotización del paralelo se mantiene en $1.560.

Por su parte, el dólar tarjeta, con la aplicación del recargo del 30% deducible a cuenta de Impuesto a las Ganancias sobre el valor minorista oficial, finalizó el mes en el nivel de los $2.010,93.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Fue la tercera caída consecutiva del dólar mayorista, que concluyó la última rueda del mes vendiéndose en $1.517. De esa manera, siguió controlado entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central: un piso de $724,28 y un techo o banda máxima de $1.919,40.

Las cotizaciones que se operan a través de la compraventa de bonos y acciones en la Bolsa registraron movimientos moderados durante el cierre mensual:

  • Dólar MEP (Bolsa): finalizó en torno a los $1.544,14, producto de una suba de 1,14%, pisándole los talones al dólar minorista.

  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): la alternativa utilizada para girar divisas al exterior operó en la franja de los $1.614,09, luego de un leve retroceso (-0,03%).

En ese contexto, el Banco Central redondeó un mes de septiembre menos activo en su rol comprador de divisas. Y a la expectativa por la tensión que puede seguir generándose a partir de una creciente dolarización de carteras.

En pocas palabras

  • Dólar oficial: cayó $5 este miércoles 30 de septiembre y cerró a $1.540.
  • Dólar blue: se mantuvo estable en $1.560, estirando la brecha cambiaria.
  • Mercados financieros: el dólar MEP cotizó a $1.544,14 y el CCL a $1.614,09.
Resumen generado por Thinkindot AI

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