El dólar oficial cerró septiembre en caída y la brecha con el blue se estiró a $20

Por su parte, el dólar tarjeta, con la aplicación del recargo del 30% deducible a cuenta de Impuesto a las Ganancias sobre el valor minorista oficial, finalizó el mes en el nivel de los $2.010,93.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Fue la tercera caída consecutiva del dólar mayorista, que concluyó la última rueda del mes vendiéndose en $1.517. De esa manera, siguió controlado entre las bandas cambiarias que administra el Banco Central: un piso de $724,28 y un techo o banda máxima de $1.919,40.

Las cotizaciones que se operan a través de la compraventa de bonos y acciones en la Bolsa registraron movimientos moderados durante el cierre mensual:

Dólar MEP (Bolsa): finalizó en torno a los $1.544,14 , producto de una suba de 1,14%, pisándole los talones al dólar minorista.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): la alternativa utilizada para girar divisas al exterior operó en la franja de los $1.614,09, luego de un leve retroceso (-0,03%).

En ese contexto, el Banco Central redondeó un mes de septiembre menos activo en su rol comprador de divisas. Y a la expectativa por la tensión que puede seguir generándose a partir de una creciente dolarización de carteras.