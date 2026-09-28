Crece la dolarización: en un mes la demanda subió 46%

Ante el aumento de la dolarización, el gobierno busca vía créditos fortalecer las reservas del Banco Central para contener una eventual corrida cambiaria

En 2025 las compras de dólares y las transferencias sin fines específicos alcanzaron los U$S32.000 millones y marcaron el nivel más alto de las últimas 2 décadas, en un año atravesado por el levantamiento del cepo cambiario.

Cuánto creció la demanda de dólares y el factor riesgo país

Para Fernando Galante, CEO de Chimpay Inversiones, la dolarización en Mendoza viene dándose gradualmente. Y crece a la luz de algunos indicadores negativos para la marcha del plan económico, como el riesgo país.

"Más allá de lo que logró Milei en EEUU fuera de su intervención en la ONU, con el riesgo país en la zona de 600 puntos no ha sido una buena semana para el Gobierno", afirmó.

Para Galante "no implica sólo un mayor costo de endeudamiento para Argentina, sino la tasa a la que se valúan los activos. Eso hace perder rentabilidad a los proyectos de inversión. O sea, un riesgo país alto mata RIGI, por ejemplo".

A ese factor de volatilidad se sumó el EMAE (Estimador de Actividad Económica), con una caída de 2,9% en julio, uno de los peores de la gestión Milei. A eso se suma el incremento de la pobreza (casi 36% en el primer semestre) y el desempleo.

“Hace meses crece el apetito por activos dolarizados”, contó otro un experto en asesorar inversores. Según datos del BCRA, las compras netas de personas humanas pasaron de U$S2.821 millones en junio a U$S4.124 millones en julio, lo que implica un aumento del 46,2% mensual.

Caputo busca dólares para un blindaje "anti-corrida"

Lo cierto es que en ese contexto las reservas del BCRA cayeron de U$S50.000 millones a U$S48.928 al 23 de septiembre. Y en tal situación, desde el gobierno ya piensan en un blindaje para evitar que la economía cruja ante una eventual corrida.

Ya desde este mes Economía busca obtener unos U$S1.000 millones en créditos privados respaldados por garantías de organismos regionales. Antes, Caputo había obtenido por esa vía U$S3.200 millones del Banco Mundial y el BID.

La CAF (Corporación Andina de Fomento) aprobó una garantía por U$S250 millones y Fonplata aprobó un programa que permitirían respaldar préstamos por unos U$S500 millones y alcanzar alrededor de US$1.000 millones en total.

La estrategia combina herramientas para cubrir las necesidades del Tesoro con otras destinadas a reforzar la liquidez en moneda extranjera del Banco Central, ante la presión durante el año electoral que se viene.

A esto se suma el financiamiento vía operaciones de pase pasivo (REPO) con bancos internacionales. En julio, el BCRA refinanció US$6.000 millones en repos con 10 bancos, a pagar recién en septiembre de 2028.