El gigante mundial del cobre BHP se quedó con El Seguro, el proyecto minero insignia del Gobierno

Esta semana, a su vez, Kobrea, con BHP como socio estratégico, pagó U$S500.000 y entregó 300.000 acciones para avanzar sobre otros 7 proyectos de cobre en Mendoza.

La adjudicación representa un nuevo paso de BHP en Mendoza y, particularmente, en la exploración de cobre en el sur provincial.

BHP vuelve a poner el foco en el cobre mendocino

BHP es la mayor productora mundial de cobre. En su ejercicio fiscal cerrado en junio de 2026 produjo alrededor de 2 millones de toneladas de este metal por segundo año consecutivo.

La compañía tiene operaciones y proyectos de cobre en distintos países y viene ampliando su cartera de exploración. En Argentina participa, además, de proyectos de gran escala como la sociedad conjunta Vicuña junto con Lundin Mining, ubicado en San Juan.

En Mendoza, BHP ya había desembarcado este año de la mano de la canadiense Kobrea Exploration, con la que firmó una alianza para avanzar en la exploración de siete proyectos en Malargüe.

Qué es El Seguro y por qué Mendoza lo puso en venta

El Seguro está ubicado en el oeste de Malargüe y comprende tres propiedades mineras: Fausto, Gitana y El Yeso.

El proyecto fue una de las piezas utilizadas por Mendoza para avanzar con el Malargüe Distrito Minero Occidental. Durante los últimos dos años, Impulsa financió trabajos de exploración destinados a reducir el riesgo geológico y mejorar la información disponible sobre el área.

Se realizaron trabajos de geoquímica y geofísica y se actualizaron antecedentes históricos. Los resultados permitieron identificar anomalías compatibles con un sistema de pórfido de cobre y definir nuevos blancos para futuras perforaciones.

Esos resultados despertaron el interés de BHP, que a través de Cerro Quebrado presentó una iniciativa concreta para desarrollar El Seguro. Fue a partir de esa propuesta, que Impulsa decidió abrir un concurso público para seleccionar al futuro socio.

El esquema elegido no implica una venta inmediata del proyecto. El concurso contempla un contrato de exploración con opción de compra, por lo que la próxima etapa estará enfocada en profundizar el conocimiento geológico y establecer las condiciones bajo las cuales podría ejercerse esa opción.

El cobre, en el centro de la estrategia de BHP

La llegada de BHP a El Seguro se produce en un momento en que el cobre ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la estrategia global de la compañía.

El interés está relacionado también con el crecimiento esperado de la demanda del metal, utilizado en redes eléctricas, infraestructura, energías renovables, vehículos eléctricos y equipamiento tecnológico.