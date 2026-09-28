La minera australiana BHP, una de las compañías más grandes del mundo y actualmente la mayor productora mundial de cobre, avanzó en El Seguro, el proyecto con el que el Gobierno mendocino promovió el Malargüe Distrito Minero Occidental y que la empresa estatal Impulsa Mendoza “puso en venta” para incorporar capital privado y profundizar su exploración.
El gigante mundial del cobre BHP se quedó con El Seguro, el proyecto minero insignia del Gobierno
A través de la subsidiaria Cerro Quebrado SA, la minera más grande del mundo se quedó con el concurso para explorar el proyecto de Impulsa con opción de compra
La empresa Cerro Quebrado S.A., perteneciente al grupo BHP, única oferente en el concurso público, resultó adjudicataria del contrato de exploración con opción de compra sobre el proyecto.
Ahora, ambas partes negocian las condiciones concretas del acuerdo.
La adjudicación representa un nuevo paso de BHP en Mendoza y, particularmente, en la exploración de cobre en el sur provincial.
BHP vuelve a poner el foco en el cobre mendocino
BHP es la mayor productora mundial de cobre. En su ejercicio fiscal cerrado en junio de 2026 produjo alrededor de 2 millones de toneladas de este metal por segundo año consecutivo.
La compañía tiene operaciones y proyectos de cobre en distintos países y viene ampliando su cartera de exploración. En Argentina participa, además, de proyectos de gran escala como la sociedad conjunta Vicuña junto con Lundin Mining, ubicado en San Juan.
En Mendoza, BHP ya había desembarcado este año de la mano de la canadiense Kobrea Exploration, con la que firmó una alianza para avanzar en la exploración de siete proyectos en Malargüe.
Qué es El Seguro y por qué Mendoza lo puso en venta
El Seguro está ubicado en el oeste de Malargüe y comprende tres propiedades mineras: Fausto, Gitana y El Yeso.
El proyecto fue una de las piezas utilizadas por Mendoza para avanzar con el Malargüe Distrito Minero Occidental. Durante los últimos dos años, Impulsa financió trabajos de exploración destinados a reducir el riesgo geológico y mejorar la información disponible sobre el área.
Se realizaron trabajos de geoquímica y geofísica y se actualizaron antecedentes históricos. Los resultados permitieron identificar anomalías compatibles con un sistema de pórfido de cobre y definir nuevos blancos para futuras perforaciones.
Esos resultados despertaron el interés de BHP, que a través de Cerro Quebrado presentó una iniciativa concreta para desarrollar El Seguro. Fue a partir de esa propuesta, que Impulsa decidió abrir un concurso público para seleccionar al futuro socio.
El esquema elegido no implica una venta inmediata del proyecto. El concurso contempla un contrato de exploración con opción de compra, por lo que la próxima etapa estará enfocada en profundizar el conocimiento geológico y establecer las condiciones bajo las cuales podría ejercerse esa opción.
El cobre, en el centro de la estrategia de BHP
La llegada de BHP a El Seguro se produce en un momento en que el cobre ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la estrategia global de la compañía.
El interés está relacionado también con el crecimiento esperado de la demanda del metal, utilizado en redes eléctricas, infraestructura, energías renovables, vehículos eléctricos y equipamiento tecnológico.
En pocas palabras
- BHP: la minera australiana se adjudicó la exploración del proyecto minero El Seguro en Malargüe.
- Impulsa Mendoza: la empresa estatal puso en venta el proyecto para atraer capital privado y profundizar su exploración.
- Cobre: el interés de BHP se enfoca en el potencial de cobre del proyecto, alineado con su estrategia global.