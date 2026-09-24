La minería empieza a generar empleo en Mendoza y San Juan: qué perfiles buscan

En Mendoza, por ejemplo, se busca un ingeniero hidrogeólogo, mientras que también hay búsquedas para perfiles de geoquímica, hidrogeología e ingeniería geotécnica. A estos puestos se suman oportunidades para técnicos de mantenimiento y de Higiene y Seguridad, además de perfiles vinculados a compras, almacenes y laboratorio.

En San Juan, donde la actividad minera tiene proyectos de mayor desarrollo, también crece la demanda de trabajadores especializados. Entre las búsquedas relevadas aparecen un supervisor de terreno, con régimen 14x14, un especialista en soluciones de filtración, técnicos de servicio y puestos vinculados al desarrollo de negocios. También hay búsquedas para operadores de equipos de mina en proyectos de gran escala.