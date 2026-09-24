La minería empieza a generar empleo en Mendoza y San Juan, donde las empresas vinculadas al sector buscan profesionales, técnicos y trabajadores con distintos perfiles para acompañar el crecimiento de una industria que avanza con nuevos proyectos.
La minería empieza a generar empleo en Mendoza y San Juan: qué perfiles buscan
El avance de la minería abre oportunidades laborales para ingenieros, técnicos, especialistas y operadores en Mendoza y San Juan
En Mendoza, por ejemplo, se busca un ingeniero hidrogeólogo, mientras que también hay búsquedas para perfiles de geoquímica, hidrogeología e ingeniería geotécnica. A estos puestos se suman oportunidades para técnicos de mantenimiento y de Higiene y Seguridad, además de perfiles vinculados a compras, almacenes y laboratorio.
En San Juan, donde la actividad minera tiene proyectos de mayor desarrollo, también crece la demanda de trabajadores especializados. Entre las búsquedas relevadas aparecen un supervisor de terreno, con régimen 14x14, un especialista en soluciones de filtración, técnicos de servicio y puestos vinculados al desarrollo de negocios. También hay búsquedas para operadores de equipos de mina en proyectos de gran escala.
¿Qué tienen en común muchas de estas búsquedas? Que la minería necesita mucho más que profesionales específicos del sector: también requiere técnicos, especialistas en seguridad, mantenimiento, comunicación, ambiente, logística, compras y operaciones. Las oportunidades pueden cambiar rápidamente, por lo que conviene consultar periódicamente las páginas de las empresas y las plataformas donde se publican sus convocatorias.