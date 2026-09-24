El proyecto binacional Corredor Andes Atlántico entre Estados Unidos y Argentina fue presentado como una propuesta estratégica clave "para transformar la logística del oeste del país". Esta iniciativa se compromete a impulsar la infraestructura ferroviaria, energética y minera, posicionando a Mendoza en un lugar privilegiado para captar inversiones internacionales.
Claves del Corredor Andes Atlántico y su impacto directo en la región
Impulsado con Argentina y Estados Unidos, el proyecto incluye obras en el ferrocarril San Martín Cargas, cobre e hidrocarburos en Malargüe
La firma del convenio se llevó a cabo en el Consulado argentino en Nueva York, en el marco de la agenda oficial por la Asamblea General de la ONU y con la presencia de Javier Milei en Estados Unidos. un megaproyecto de integración económica y logística que contempla un esquema de inversiones de hasta U$S7.000 millones proyectado hacia 2027.
Red ferroviaria y logística del Corredor Andes Atlántico
Uno de los ejes más sustanciales del esquema radica en el transporte de cargas pesadas y el desarrollo de rutas comerciales. En este sentido, la propuesta apunta de manera prioritaria a la modernización integral y a la concesión a largo plazo —proyectada a 50 años— del sistema del Belgrano Cargas y del Ferrocarril San Martín.
Esta red ferroviaria resulta una arteria indispensable para conectar los centros de producción locales con las terminales portuarias. La meta principal radica en la reducción sustancial de los costos logísticos para el traslado de bienes agroindustriales, mejorando la competitividad sin recurrir a costos excesivos.
Minería y minerales críticos en el Corredor Andes Atlántico
En el terreno minero, la administración estadounidense busca asegurar el suministro de minerales críticos necesarios para la transición energética global, con foco en la producción de cobre.
Mendoza ocupa una posición privilegiada en esta Hoja de Ruta al contar con emprendimientos de mediana y gran escala en la Zona Sur y el cordón cordillerano. Proyectos clave en Malargüe y la zona de San Jorge quedan incorporados dentro del radar de inversiones prioritarias para capitales internacionales.
Sinergia energética en el Corredor Andes Atlántico
El esquema se acopla con el potencial hidrocarburífero local. La infraestructura proyectada potenciará las tareas de exploración en la lengua mendocina de Vaca Muerta, articulando acciones en el Polo Malargüe.
Paralelamente, se contemplan alternativas de financiamiento internacional de envergadura. Entre ellas destaca una propuesta preliminar del EXIM Bank por hasta U$S 6.000 millones destinada al proyecto Argentina LNG para la exportación de gas natural licuado.
El convenio incluye asistencia en tecnología aduanera para optimizar controles en los pasos cordilleranos como el Paso Cristo Redentor, mejorando la eficiencia operativa.
En pocas palabras
- Corredor Andes Atlántico: proyecto binacional entre EE.UU. y Argentina para potenciar infraestructura.
- Inversiones y Foco: contempla hasta U$S7.000 millones para ferrocarril, minería (cobre) e hidrocarburos.
- Objetivo Logístico: busca reducir costos de transporte y mejorar competitividad de cargas y exportaciones.