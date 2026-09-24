Claves del Corredor Andes Atlántico y su impacto directo en la región

Esta red ferroviaria resulta una arteria indispensable para conectar los centros de producción locales con las terminales portuarias. La meta principal radica en la reducción sustancial de los costos logísticos para el traslado de bienes agroindustriales, mejorando la competitividad sin recurrir a costos excesivos.

Minería y minerales críticos en el Corredor Andes Atlántico

En el terreno minero, la administración estadounidense busca asegurar el suministro de minerales críticos necesarios para la transición energética global, con foco en la producción de cobre.

Mendoza ocupa una posición privilegiada en esta Hoja de Ruta al contar con emprendimientos de mediana y gran escala en la Zona Sur y el cordón cordillerano. Proyectos clave en Malargüe y la zona de San Jorge quedan incorporados dentro del radar de inversiones prioritarias para capitales internacionales.

Hidrocarburos. La lengua de Vaca Muerta en Malargüe es uno de los objetivos alcanzados por el acuerdo Andes Atlántico.

Sinergia energética en el Corredor Andes Atlántico

El esquema se acopla con el potencial hidrocarburífero local. La infraestructura proyectada potenciará las tareas de exploración en la lengua mendocina de Vaca Muerta, articulando acciones en el Polo Malargüe.

Paralelamente, se contemplan alternativas de financiamiento internacional de envergadura. Entre ellas destaca una propuesta preliminar del EXIM Bank por hasta U$S 6.000 millones destinada al proyecto Argentina LNG para la exportación de gas natural licuado.

El convenio incluye asistencia en tecnología aduanera para optimizar controles en los pasos cordilleranos como el Paso Cristo Redentor, mejorando la eficiencia operativa.