El proyecto de cobre que vincula la minería y los viñedos llegó a la Legislatura

Cobre San Romeleo contempla una inversión inicial estimada en U$S3 millones.

De la montaña al viñedo: modelo de minería a pequeña escala

San Romeleo contempla una inversión inicial estimada en U$S3 millones para procesar 40 toneladas de mineral por día.

Con reservas calculadas en 257.000 toneladas y una ley media de cobre del 1,29 %, la empresa prevé un horizonte de explotación aproximado de 20 años.

El objetivo central del proyecto no es la exportación de mineral bruto, sino la obtención de óxido de cobre orientado a elaborar fungicidas agrícolas orgánicos (sulfato de cobre), un insumo clave para la vitivinicultura y otros cultivos regionales.

Desde el Gobierno sostienen que la producción local permitirá integrar la matriz productiva, abaratar costos logísticos y sustituir importaciones.

El objetivo del proyecto minero es la obtención de óxido de cobre orientado a elaborar fungicidas agrícolas orgánicos.

"Este proyecto de pequeña escala también muestra cómo la minería puede integrarse con otras actividades productivas de Mendoza. El mismo busca producir localmente materia prima para elaborar sulfato de cobre, utilizado en la agricultura y especialmente en la vitivinicultura", resalto, por ejemplo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Asimismo, cámaras empresariales y referentes comerciales de Malargüe manifestaron su respaldo, ponderando la generación de empleo directo e indirecto y el compre local.

Cómo se transformará el cobre en un insumo para los viñedos

Las 40 toneladas de mineral por día se procesarán mediante un sistema de disolución amoniacal en circuito cerrado.

Según el informe de impacto ambiental, el sistema permitirá recuperar y reutilizar los principales reactivos utilizados. Los gases generados serán capturados y condensados para regenerar la solución lixiviante, con el objetivo de reducir el consumo de reactivos y la generación de efluentes.

Entre el aval técnico y los reclamos por el agua e informes desactualizados

Para llegar a la Legislatura, el expediente contó con el Dictamen Técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo y el paso por Audiencia Pública con una alta adhesión ciudadana.

Sin embargo, durante el proceso también se alzaron sectores comunitarios y asambleístas ambientales para objetar aspectos clave del Informe de Impacto Ambiental como que parte de la documentación técnica se apoya en estudios de línea de base de hace casi 20 años, formulados antes de los ciclos recientes de sequía y cambios climáticos en la región.

La Autoridad Ambiental Minera, en tanto, recalcó que la protección del recurso hídrico recaerá de forma ineludible en Irrigación.

La DIA también exige sistemas de impermeabilización, drenaje y contención para el dique de colas, las escombreras y la pileta de mineral agotado, además de estudios sobre el potencial de lixiviación y movilidad de metales. Durante la explotación deberán realizarse controles sobre aguas superficiales y subterráneas, suelo, aire, flora y fauna.

Cuando deje de funcionar la mina, la minera deberá presentar un plan de cierre y monitoreo ambiental postcierre por un mínimo de 5 años, que podrá extenderse según los resultados y la evolución de las condiciones ambientales del lugar.

Ahora, la decisión final de avalar la explotación de Cobre San Romeleo quedó en manos de la Legislatura, donde la DIA deberá obtener ratificación para quedar definitivamente habilitada.

Cobre San Romeleo y su doble informe de impacto ambiental

San Romeleo tiene además una particularidad: el mismo yacimiento forma parte de dos procesos de evaluación ambiental diferentes.

Por un lado, este que fue aprobado y entró en la Legislatura, en busca del aval para la explotación de cobre oxidado y la instalación de una planta de tratamiento para producir óxido de cobre y, en una etapa posterior, sulfato.

Y por otro, está incluido en Malargüe Distrito Minero Occidental III (MDMO III), cuyo informe de impacto ambiental está en proceso de análisis y busca el aval para la exploración de cobre.