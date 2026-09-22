Javier Milei designó a un oficial de la Fuerza Aérea en la Subsecretaría de Ciencia

El comodoro César Oscar Lencina como titular de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.

El nuevo funcionario es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales egresado del Instituto Universitario Aeronáutico y posee además una maestría en Relaciones Internacionales. Dentro de su foja de servicios previa destaca su desempeño como jefe de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio. Al encontrarse en actividad, la norma establece adecuar su situación de revista militar a las leyes de personal de las Fuerzas Armadas.

El rol del oficial en la Subsecretaría de Ciencia

El funcionario desempeñará sus funciones en la dependencia conducida por la secretaria Adriana Baravalle. Bajo la órbita de esta cartera nacional se encuentran instituciones de trascendencia técnica y científica como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Esta incorporación militar en la estructura administrativa civil nacional se suma a otras medidas operativas aplicadas en diversas áreas del Estado. Un caso reciente fue el traspaso integral de la custodia y la logística de la Residencia Presidencial de Olivos hacia la Casa Militar, conducida por el general Sebastián Ibáñez.

Otras designaciones de la Subsecretaría de Ciencia y el Ejecutivo

Junto con las modificaciones en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Poder Ejecutivo concretó otros nombramientos en reparticiones públicas. Mediante el Decreto 1057/2026, firmado junto a la ministra Sandra Pettovello, se nombró al ingeniero Francisco José Hormaeche al frente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

Asimismo, a través del Decreto 1072/2026, la Casa Rosada dispuso la asunción del doctor Alberto Gelly Cantilo como nuevo presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Esta última designación dentro del área de Cultura fue consignada de manera ad honorem, según detalla el texto oficial publicado en el Boletín Oficial.