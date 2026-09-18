El provocativo video de Bullrich con una canción de Lali: "No me importa"

Patricia Bullrich mandó un mensaje interno en formato pop. La jefa del bloque libertario en el Senado protagonizó un sugerente video donde se la ve cantando "No me importa", de Lali Espósito. La elección musical está lejos de ser una casualidad ingenua: la artista mantiene un abierto y sostenido enfrentamiento público con el presidente Javier Milei. La escena sale a la luz justo en el momento de mayor tensión entre la legisladora y el Poder Ejecutivo.
En las imágenes Bullrich aparece trabajando en su oficina frente a una notebook hasta que ingresa a una plataforma para buscar la canción de Lali y acompañarla con su tarareo. “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, posteó la ex ministra de Seguridad junto al video.
Ese "no me importa" que entonó la senadora funcionó como la banda sonora perfecta para su reciente estallido de furia. Horas antes, había blanqueado su profundo malestar por haberse enterado de los cambios en el Presupuesto y en el área de discapacidad recién a la mañana "leyendo los diarios", luego de que el proyecto ingresara a las tres de la madrugada a la Cámara de Diputados.
"Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan", fue el contundente reclamo que le dio sustento a la provocación musical. Con la calculadora legislativa en la mano, Bullrich le recordó a la Casa Rosada que el oficialismo cuenta con apenas 21 voluntades en la Cámara Alta y necesita construir mayorías para alcanzar los 39 o 40 votos que garantizan las leyes. “No puede ser que un tema de tal sensibilidad nosotros no lo sepamos (...) Yo no quiero que me traten como tonta”, había dicho la legisladora en un mensaje claro hacia la mesa chica de Milei.