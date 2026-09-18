El provocativo video de Bullrich con una canción de Lali: "No me importa"

En las imágenes Bullrich aparece trabajando en su oficina frente a una notebook hasta que ingresa a una plataforma para buscar la canción de Lali y acompañarla con su tarareo. “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”, posteó la ex ministra de Seguridad junto al video.

Ese "no me importa" que entonó la senadora funcionó como la banda sonora perfecta para su reciente estallido de furia. Horas antes, había blanqueado su profundo malestar por haberse enterado de los cambios en el Presupuesto y en el área de discapacidad recién a la mañana "leyendo los diarios", luego de que el proyecto ingresara a las tres de la madrugada a la Cámara de Diputados.