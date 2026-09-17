La inclusión de artículos que modifican el esquema de prestaciones y fondos para discapacidad dentro del proyecto del Presupuesto 2027 desató fuertes cruces en el bloque oficialista. La senadora Patricia Bullrich expresó públicamente su sorpresiva disconformidad al señalar que estas medidas no se trataron en las reuniones de coordinación política del gobierno nacional.
Bullrich se distancia del Gabinete por los cambios en discapacidad en el Presupuesto 2027
La senadora Patricia Bullrich cuestionó las modificaciones sobre discapacidad en el Presupuesto 2027 presentadas en el Congreso por el oficialismo
Cruces en el bloque oficialista por discapacidad
El distanciamiento de la ex ministra de Seguridad expuso la interna libertaria tras la presentación formal del proyecto en el Congreso. En declaraciones radiales, la legisladora explicó que las medidas sobre discapacidad no estuvieron presentes durante la extensa mesa política celebrada en la Casa Rosada poco antes de enviar la ley de leyes a la Cámara de Diputados.
La dirigente advirtió sobre las complicaciones que estos episodios causan en la labor parlamentaria diaria. Señaló que estas situaciones deterioran los vínculos con otros bloques aliados, ya que, según sus palabras, "quedás como tonto o que engañás, y eso resiente las relaciones" con las bancadas legislativas que intentan alcanzar acuerdos.
Reproches en el Congreso por el recorte a las partidas
El malestar también se trasladó a las comisiones de la Cámara Baja donde se analizaba la ley de emergencia. Diputados de la oposición y legisladores aliados cuestionaron la eliminación de la actualización obligatoria y mensual fijada por el índice de precios, que afectará de forma directa a las prestaciones de discapacidad. Además, remarcaron el rechazo a la quita de la actualización automática que regía hasta el momento.
Ante los reclamos de las bancadas opositoras, los referentes del espacio oficialista intentaron calmar los ánimos. Argumentaron que el articulado del presupuesto para el sector de discapacidad podrá ser corregido en las comisiones de trabajo para revertir cualquier error.
El texto enviado autoriza a las obras sociales y prepagas a definir sus propios valores de cobertura y elimina el uso del Certificado Único de Discapacidad para el acceso a pensiones por invalidez, estableciendo incompatibilidades con el empleo registrado.
La posición expresada por Patricia Bullrich dejó al descubierto la falta de consenso interno alrededor del ajuste en discapacidad. Las diferencias en las filas del propio espacio complicaron el intento de destrabar el debate mediante una propuesta alternativa de consenso en Diputados.
Desde las bancadas de la oposición reafirmaron su intención de avanzar con la prórroga de la emergencia del sector. Aseguran que el texto definitivo del Poder Ejecutivo deroga puntos centrales del esquema de protección y desmantela derechos adquiridos para el área de discapacidad.
En pocas palabras
- Bullrich cuestiona: la senadora Patricia Bullrich criticó modificaciones sobre discapacidad en el Presupuesto 2027.
- Interna libertaria: las reformas de discapacidad generaron cruces y expusieron la interna del oficialismo.
- Complicaciones parlamentarias: Bullrich advirtió que estos episodios deterioran los vínculos con otros bloques.