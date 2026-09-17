Bullrich se distancia del Gabinete por los cambios en discapacidad en el Presupuesto 2027

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el oficialismo. Foto: Noticias Argentinas

Reproches en el Congreso por el recorte a las partidas

El malestar también se trasladó a las comisiones de la Cámara Baja donde se analizaba la ley de emergencia. Diputados de la oposición y legisladores aliados cuestionaron la eliminación de la actualización obligatoria y mensual fijada por el índice de precios, que afectará de forma directa a las prestaciones de discapacidad. Además, remarcaron el rechazo a la quita de la actualización automática que regía hasta el momento.

Ante los reclamos de las bancadas opositoras, los referentes del espacio oficialista intentaron calmar los ánimos. Argumentaron que el articulado del presupuesto para el sector de discapacidad podrá ser corregido en las comisiones de trabajo para revertir cualquier error.

El texto enviado autoriza a las obras sociales y prepagas a definir sus propios valores de cobertura y elimina el uso del Certificado Único de Discapacidad para el acceso a pensiones por invalidez, estableciendo incompatibilidades con el empleo registrado.

La posición expresada por Patricia Bullrich dejó al descubierto la falta de consenso interno alrededor del ajuste en discapacidad. Las diferencias en las filas del propio espacio complicaron el intento de destrabar el debate mediante una propuesta alternativa de consenso en Diputados.

Desde las bancadas de la oposición reafirmaron su intención de avanzar con la prórroga de la emergencia del sector. Aseguran que el texto definitivo del Poder Ejecutivo deroga puntos centrales del esquema de protección y desmantela derechos adquiridos para el área de discapacidad.