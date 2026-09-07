Apenas 48 horas después de su entrada en vigencia, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sufrió un freno judicial en la provincia de Buenos Aires. La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, ordenó suspender preventivamente la normativa por un plazo de 60 días en todo el territorio bonaerense, lo que desató un choque político con el oficialismo nacional.
La Justicia bonaerense frenó la baja de la edad de imputabilidad y Petri y Bullrich culparon a Kicillof
Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia por falta de infraestructura. El diputado nacional mendocino Luis Petri y Patricia Bullrich culparon al kichnerismo
Tras conocerse el fallo, el diputado nacional mendocino Luis Petri encabezó las críticas contra la resolución y acusó al arco opositor y a la Justicia provincial de favorecer el delito: "El kirchnerismo una vez más del lado de los delincuentes. El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo", lanzó el legislador radical.
Petri, quien fue uno de los principales impulsores de la reforma desde el Congreso, enfatizó que la norma fue aprobada para "terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores" y advirtió que "no hay excusa para no aplicarla". Asimismo, el libertario mendocino apuntó a la responsabilidad de la administración provincial: "Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial. ¡Hagan cumplir la ley!", reclamó.
En la misma línea, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, arremetió contra el gobernador bonaerense,a pesar de que no fue él sino la Justicia quien dispuso la medida: "En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados", al tiempo que criticó a la "Justicia provincial garantista".
El argumento del fallo: falta de infraestructura
La medida cautelar dictada por la jueza Pascual frena de manera temporal los alcances de la ley 27.801, la cual establece la baja en la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años e incorpora al sistema penal a los adolescentes de entre 14 y 15 años por delitos contemplados en el Código Penal. La resolución respondió a un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de jóvenes privados de la libertad.
En los fundamentos de su fallo, la magistrada sostuvo que el Estado provincial no cuenta con la infraestructura ni los recursos materiales necesarios para responder al previsible incremento en la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo de su permanencia. Bajo el principio precautorio, justificó su intervención anticipada para evitar la vulneración de derechos fundamentales en los centros de detención.
Con la aplicación en pausa por los próximos dos meses, la viabilidad operativa del nuevo régimen penal en la provincia más poblada del país promete convertirse en un eje central de disputa judicial y política.
En pocas palabras
- Justicia bonaerense: Suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil por falta de infraestructura.
- Críticas políticas: Luis Petri y Patricia Bullrich responsabilizan al kichnerismo y a Axel Kicillof.
- Argumento judicial: Falta de recursos estatales para alojar a adolescentes de 14 y 15 años bajo el nuevo régimen.