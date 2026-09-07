La Justicia bonaerense frenó la baja de la edad de imputabilidad y Petri y Bullrich culparon a Kicillof

La aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires fue suspendida. Lo decidió una jueza pero el oficialismo culpó a Kicillof. Foto: archivo Diario UNO

En la misma línea, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, arremetió contra el gobernador bonaerense,a pesar de que no fue él sino la Justicia quien dispuso la medida: "En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados", al tiempo que criticó a la "Justicia provincial garantista".

El argumento del fallo: falta de infraestructura

La medida cautelar dictada por la jueza Pascual frena de manera temporal los alcances de la ley 27.801, la cual establece la baja en la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años e incorpora al sistema penal a los adolescentes de entre 14 y 15 años por delitos contemplados en el Código Penal. La resolución respondió a un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de jóvenes privados de la libertad.

En los fundamentos de su fallo, la magistrada sostuvo que el Estado provincial no cuenta con la infraestructura ni los recursos materiales necesarios para responder al previsible incremento en la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo de su permanencia. Bajo el principio precautorio, justificó su intervención anticipada para evitar la vulneración de derechos fundamentales en los centros de detención.

Con la aplicación en pausa por los próximos dos meses, la viabilidad operativa del nuevo régimen penal en la provincia más poblada del país promete convertirse en un eje central de disputa judicial y política.