Causa Vialidad contra Cristina Kirchner: el Estado le deberá pagar casi U$S10 millones a sus defensores

Causa Vialidad: las diferencias entre las penas y la ejecución económica

El escenario judicial presenta un fuerte contraste respecto de la causa penal por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Mientras la condena estableció un decomiso histórico cercano a los U$S587 millones contra la ex presidenta y el resto de los condenados, la Justicia aún no logró ejecutar ni un solo peso de esa sanción patrimonial fijada por los tribunales.

Por el contrario, la caducidad de la vía civil dejó al organismo estatal como parte vencida y sujeto a las obligaciones de pago con los letrados intervinientes. En ese listado de profesionales, los representantes de la exmandataria, Luis Goldín y Fernando Muriel, tienen fijadas asignaciones conjuntas por $880,9 millones, equivalentes a casi U$S576.000 dentro del esquema distributivo dictaminado.

Otras representaciones legales de exfuncionarios absueltos o condenados registraron montos sensiblemente superiores debido a la naturaleza de sus presentaciones. El letrado Miguel Ángel Arce Aggeo encabeza la nómina de la resolución con una cifra cercana a los $3.714 millones, seguido por defensores como Mariano Fragueiro Frías y Mario Ganora, con montos individuales fijados en torno a los $1.857 millones.

Causa Vialidad: la decisión final en manos de la Corte Suprema

El desenlace del reclamo económico dependerá exclusivamente de lo que resuelva el máximo tribunal del país. En las oficinas judiciales analizan si corresponde ratificar la perención del juicio de resarcimiento por la inactividad del Estado o si se da lugar a la revisión planteada por Vialidad para evitar la erogación.

Los profesionales que actúan como defensores argumentan que el marco procesal habilita la continuidad del trámite arancelario al no haberse dictado una medida cautelar de suspensión. De confirmarse el fallo en la Corte Suprema, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas públicas del Estado nacional para cancelar las costas pendientes del proceso.

(Fuentes: Noticias Argentinas, Perfil y BAE Negocios)