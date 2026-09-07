La Dirección Nacional de Vialidad quedó al borde de afrontar el pago de casi U$S 10 millones en regulación de honorarios judiciales para los 12 letrados defensores de Cristina Kirchner y otros ex exfuncionarios. Esto ocurre luego de que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declarara la caducidad de la demanda civil iniciada por el propio organismo nacional por falta de impulso procesal.
Causa Vialidad contra Cristina Kirchner: el Estado le deberá pagar casi U$S10 millones a sus defensores
Se trata de un reclamo millonario tras el cierre del proceso por inactividad de la demanda. El reclamo económico dependerá de lo que resuelva la corte Suprema
La cifra, fijada judicialmente en Unidades de Medida Arancelaria (UMA), alcanza un total de $13.614 millones, lo que equivale a unos U$S 9,8 millones según la cotización oficial. El proceso resuelto corresponde a la demanda por daños y perjuicios interpuesta durante la gestión de Mauricio Macri, paralizada tras la reanudación de los plazos legales por inacción de la representación legal del gobierno nacional en la denominada Causa Vialidad.
Ante el avance de la ejecución de las costas en el expediente, las autoridades de Vialidad Nacional recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia para frenar desembolsos hasta que exista una definición de fondo. Sin embargo, diversos abogados de los acusados solicitaron avanzar en el cobro al sostener que la interposición del recurso directo no suspende la regulación fijada en las instancias inferiores del fuero federal.
Causa Vialidad: las diferencias entre las penas y la ejecución económica
El escenario judicial presenta un fuerte contraste respecto de la causa penal por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Mientras la condena estableció un decomiso histórico cercano a los U$S587 millones contra la ex presidenta y el resto de los condenados, la Justicia aún no logró ejecutar ni un solo peso de esa sanción patrimonial fijada por los tribunales.
Por el contrario, la caducidad de la vía civil dejó al organismo estatal como parte vencida y sujeto a las obligaciones de pago con los letrados intervinientes. En ese listado de profesionales, los representantes de la exmandataria, Luis Goldín y Fernando Muriel, tienen fijadas asignaciones conjuntas por $880,9 millones, equivalentes a casi U$S576.000 dentro del esquema distributivo dictaminado.
Otras representaciones legales de exfuncionarios absueltos o condenados registraron montos sensiblemente superiores debido a la naturaleza de sus presentaciones. El letrado Miguel Ángel Arce Aggeo encabeza la nómina de la resolución con una cifra cercana a los $3.714 millones, seguido por defensores como Mariano Fragueiro Frías y Mario Ganora, con montos individuales fijados en torno a los $1.857 millones.
Causa Vialidad: la decisión final en manos de la Corte Suprema
El desenlace del reclamo económico dependerá exclusivamente de lo que resuelva el máximo tribunal del país. En las oficinas judiciales analizan si corresponde ratificar la perención del juicio de resarcimiento por la inactividad del Estado o si se da lugar a la revisión planteada por Vialidad para evitar la erogación.
Los profesionales que actúan como defensores argumentan que el marco procesal habilita la continuidad del trámite arancelario al no haberse dictado una medida cautelar de suspensión. De confirmarse el fallo en la Corte Suprema, los fondos deberán ser transferidos desde las cuentas públicas del Estado nacional para cancelar las costas pendientes del proceso.
(Fuentes: Noticias Argentinas, Perfil y BAE Negocios)
En pocas palabras
- Reclamo millonario: el Estado argentino deberá pagar cerca de U$S 10 millones a defensores de Cristina Kirchner.
- Caducidad de demanda: la Dirección Nacional de Vialidad perdió una causa civil por falta de impulso procesal.
- Decisión en Corte Suprema: el máximo tribunal definirá si se frena el pago de honorarios judiciales.