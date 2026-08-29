Cristina Kirchner y Máximo fueron citados a Comodoro Py por la causa Hotesur-Los Sauces

Cristina Kirchner y su hijo Máximo son investigados por los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

El proceso tendría un ritmo más intenso que otros debates judiciales de similares características, con dos o tres jornadas semanales y presencialidad.

Cómo comenzó la causa Hotesur-Los Sauces

La investigación se inició en 2014, luego de una denuncia presentada por la entonces legisladora Margarita Stolbizer.

En aquella presentación, Stolbizer pidió que se investigara a la entonces mandataria y a la empresa Hotesur por presuntos incumplimientos de normas de inscripción y publicación ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Entre las irregularidades señaladas se encontraban el supuesto adeudamiento de impuestos, la falta de presentación de balances desde 2011 y la ausencia de información actualizada sobre la conformación societaria y el directorio de la empresa.

La causa Hotesur-Los Sauces analiza presuntos vínculos entre empresas de la familia Kirchner y empresarios relacionados con la obra pública, en una investigación que busca determinar si existieron mecanismos destinados a canalizar fondos de manera ilícita.

Cristina Kirchner se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria por la causa Vialidad, mientras continúa el avance de los distintos procesos judiciales que la involucran.