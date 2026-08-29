La expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner fueron citados por la Justicia en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, según confirmaron fuentes judiciales.
Cristina Kirchner y Máximo fueron citados a Comodoro Py por la causa Hotesur-Los Sauces
La Justicia convocó a la expresidenta y a su hijo para el 4 de septiembre en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita
Ambos deberán presentarse el próximo viernes 4 de septiembre a las 10 en los tribunales de Comodoro Py, donde deberán responder ante la Justicia por la investigación sobre presuntos mecanismos de "retornos" o sobornos vinculados a la obra pública.
La causa investiga a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner por los presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se encuentra a la espera del inicio del juicio oral, que podría comenzar antes de fin de año.
El proceso tendría un ritmo más intenso que otros debates judiciales de similares características, con dos o tres jornadas semanales y presencialidad.
Cómo comenzó la causa Hotesur-Los Sauces
La investigación se inició en 2014, luego de una denuncia presentada por la entonces legisladora Margarita Stolbizer.
En aquella presentación, Stolbizer pidió que se investigara a la entonces mandataria y a la empresa Hotesur por presuntos incumplimientos de normas de inscripción y publicación ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Entre las irregularidades señaladas se encontraban el supuesto adeudamiento de impuestos, la falta de presentación de balances desde 2011 y la ausencia de información actualizada sobre la conformación societaria y el directorio de la empresa.
La causa Hotesur-Los Sauces analiza presuntos vínculos entre empresas de la familia Kirchner y empresarios relacionados con la obra pública, en una investigación que busca determinar si existieron mecanismos destinados a canalizar fondos de manera ilícita.
Cristina Kirchner se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria por la causa Vialidad, mientras continúa el avance de los distintos procesos judiciales que la involucran.
En pocas palabras
- Citación judicial: Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner fueron convocados a Comodoro Py por la causa Hotesur-Los Sauces.
- Investigación: la Justicia los llama a declarar por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, vinculados a la obra pública.
- Proceso: el juicio oral podría iniciar antes de fin de año, con audiencias presenciales y frecuentes.