Aprobaron el Modo Testigo para que vecinos denuncien daños ambientales en Mendoza

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la sanción definitiva del marco legal para Modo Testigo, una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos aportar imágenes georreferenciadas con sello de tiempo para respaldar denuncias ambientales en Mendoza de forma rápida, transparente y segura.
Se trata de una lógica similar a la que ya comenzó a aplicarse en Mendoza con el sistema Modo Testigo, una herramienta que permite a los ciudadanos enviar fotos y videos de presuntas infracciones viales y la que en su primer mes de funcionamiento recibió 586 reportes.
La iniciativa aprobada en el recinto legislativo establece un encuadre legal integral para la recepción, validación, preservación y procesamiento administrativo de los registros audiovisuales enviados por los vecinos. La intención oficial del Gobierno es fomentar una participación ciudadana directa en las tareas de fiscalización y protección territorial.
Además de la sanción definitiva del Modo Testigo para denuncias, la cámara Baja le dio media sanción a un proyecto de ley que busca endurecer sustancialmente las sanciones contra quienes arrojen basura, escombros o sustancias contaminantes en espacios públicos y en los cauces de agua de la provincia.
Validación técnica y seguridad en Modo Testigo
A partir de la promulgación de la norma, cualquier persona humana o jurídica, de carácter público o privado, estará habilitada para notificar posibles infracciones ambientales mediante el aporte de material fotográfico o fílmico obtenido en tiempo real. La cobertura de la ley abarca un amplio espectro de áreas sensibles para la Provincia.
Para garantizar la validez probatoria de las imágenes y evitar maniobras fraudulentas, el soporte informático de Modo Testigo incorporará tecnología para certificar la georreferenciación, el sello temporal y un código único de verificación técnica. Asimismo, la plataforma digital requerirá la validación previa de la identidad digital de la persona denunciante.
Los registros aportados servirán como elementos de sustento documental dentro del expediente administrativo, pero las imágenes no determinarán por sí solas la aplicación directa de un apercibimiento o multa. Las autoridades competentes deberán examinar el conjunto de las actuaciones del caso y resguardar en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa del imputado.
Paralelamente, la normativa contempla protocolos técnicos de filtrado para detectar contenidos manipulados mediante sistemas de inteligencia artificial, edición de video, montajes o cualquier otra alteración digital destinada a falsear los hechos denunciados.
En pocas palabras
- Modo Testigo: Diputados aprobó la ley para que ciudadanos denuncien faltas ambientales con imágenes georreferenciadas.
- Plataforma digital: la herramienta permitirá aportar fotos y videos con sello de tiempo para respaldo de denuncias.
- Participación ciudadana: se busca fomentar la fiscalización territorial mediante el aporte de registros audiovisuales validados.