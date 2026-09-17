Aprobaron el Modo Testigo para que vecinos denuncien daños ambientales en Mendoza

Además de la sanción definitiva del Modo Testigo para denuncias, la cámara Baja le dio media sanción a un proyecto de ley que busca endurecer sustancialmente las sanciones contra quienes arrojen basura, escombros o sustancias contaminantes en espacios públicos y en los cauces de agua de la provincia.

Validación técnica y seguridad en Modo Testigo

A partir de la promulgación de la norma, cualquier persona humana o jurídica, de carácter público o privado, estará habilitada para notificar posibles infracciones ambientales mediante el aporte de material fotográfico o fílmico obtenido en tiempo real. La cobertura de la ley abarca un amplio espectro de áreas sensibles para la Provincia.

La Provincia busca fomentar la fiscalización territorial mediante el aporte de registros audiovisuales validados.

Para garantizar la validez probatoria de las imágenes y evitar maniobras fraudulentas, el soporte informático de Modo Testigo incorporará tecnología para certificar la georreferenciación, el sello temporal y un código único de verificación técnica. Asimismo, la plataforma digital requerirá la validación previa de la identidad digital de la persona denunciante.

Los registros aportados servirán como elementos de sustento documental dentro del expediente administrativo, pero las imágenes no determinarán por sí solas la aplicación directa de un apercibimiento o multa. Las autoridades competentes deberán examinar el conjunto de las actuaciones del caso y resguardar en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa del imputado.

Paralelamente, la normativa contempla protocolos técnicos de filtrado para detectar contenidos manipulados mediante sistemas de inteligencia artificial, edición de video, montajes o cualquier otra alteración digital destinada a falsear los hechos denunciados.