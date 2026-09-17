Pronóstico del tiempo: jueves primaveral en Mendoza

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo en Mendoza mantendrá una marcada estabilidad a lo largo de todo el jueves. El cielo se presentará "algo nublado" desde la madrugada hasta la noche, pero esto no representará ninguna amenaza de lluvias para el Gran Mendoza ni para la zona del este, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene clavada en un 0%.
La jornada comenzará con un ambiente bastante fresco. Durante la mañana se registrará la temperatura mínima esperada, que se ubicará en los 8 grados, por lo que será necesario salir con abrigo temprano.
Sin embargo, con el correr de las horas, el aire comenzará a calentarse de manera sostenida, brindando un clima mucho más ameno para el mediodía.
El pronóstico de la tarde
Para el horario de la tarde, el pronóstico del tiempo anticipa que los termómetros tocarán una máxima de 23 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Hacia la noche, el calor cederá lentamente y los valores se acomodarán en unos agradables 20 grados, cerrando un jueves sumamente apacible en la provincia.
En cuanto al comportamiento del viento, se espera mucha tranquilidad. Durante la mañana y la tarde, la dirección predominante será del sector sureste, con velocidades regulares que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora en su momento de mayor intensidad.
Ya entrada la noche, la circulación rotará hacia el suroeste y disminuirá casi por completo, registrando apenas entre 0 y 2 kilómetros por hora, sin ráfagas fuertes a la vista.
En pocas palabras
- Pronóstico del tiempo: este jueves se espera un día primaveral en Mendoza, soleado y agradable.
- Temperaturas: la mínima será de 8 grados por la mañana y la máxima alcanzará los 23 grados por la tarde.
- Condiciones: el cielo estará algo nublado pero sin probabilidad de lluvias, con vientos leves del sudeste.