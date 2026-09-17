Pronóstico del tiempo: jueves primaveral en Mendoza

El pronóstico de la tarde

Para el horario de la tarde, el pronóstico del tiempo anticipa que los termómetros tocarán una máxima de 23 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Hacia la noche, el calor cederá lentamente y los valores se acomodarán en unos agradables 20 grados, cerrando un jueves sumamente apacible en la provincia.

En cuanto al comportamiento del viento, se espera mucha tranquilidad. Durante la mañana y la tarde, la dirección predominante será del sector sureste, con velocidades regulares que oscilarán entre los 7 y los 22 kilómetros por hora en su momento de mayor intensidad.

Ya entrada la noche, la circulación rotará hacia el suroeste y disminuirá casi por completo, registrando apenas entre 0 y 2 kilómetros por hora, sin ráfagas fuertes a la vista.