El reconocido escritor chino Liu Zhenyun brindará dos charlas en Mendoza

Su producción literaria incluye numerosas novelas y relatos traducidos a distintos idiomas, varios de los cuales también fueron adaptados al cine. Entre sus obras se encuentran “La palabra que vale por diez mil”, “No soy una mujerzuela”, “De regreso a 1942” y “El pequeño gran salto de Liu”.

En 2011 recibió el Premio Literario Mao Dun, uno de los reconocimientos más importantes de la literatura china. En 2018 fue distinguido por Francia como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras y en 2026 obtuvo el Premio Internacional Nord-Sud de Italia.

Durante su paso por Mendoza, Liu Zhenyun propondrá un acercamiento a la historia y evolución de los caracteres chinos, permitiendo conocer aspectos de una tradición lingüística estrechamente vinculada con la historia y la cultura del país asiático.

La iniciativa cuenta con la participación de instituciones vinculadas con la promoción de la lengua y la cultura china, entre ellas el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, y se enmarca en las acciones de intercambio cultural e internacionalización que impulsa la institución.