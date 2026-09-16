El reconocido escritor chino Liu Zhenyun brindará dos charlas en Mendoza

El reconocido escritor chino Liu Zhenyun, uno de los referentes de la literatura contemporánea de su país, visitará Mendoza para participar de dos encuentros abiertos a estudiantes y público interesado en la lengua, la literatura y la cultura china. Se abordará la "Historia de los caracteres chinos" en la Secretaría de Cultura y la Universidad de Congreso.
La visita del escritor chino en Mendoza
El autor ofrecerá la charla “Historia de los caracteres chinos” este martes 15 de septiembre, a las 18 h, en la Secretaría de Cultura de Mendoza, ubicada en Gutiérrez 240 de Ciudad, y realizará una segunda presentación el miércoles 16 de septiembre, a las 10 h, en el Auditorio de la Universidad de Congreso, Colón 90.
Liu Zhenyun nació en Yanjin, provincia de Henan, y es licenciado en Lengua y Literatura China por la Universidad de Pekín. Actualmente se desempeña como profesor y tutor de doctorado en la Facultad de Literatura de la Universidad Renmin de China.
Su producción literaria incluye numerosas novelas y relatos traducidos a distintos idiomas, varios de los cuales también fueron adaptados al cine. Entre sus obras se encuentran “La palabra que vale por diez mil”, “No soy una mujerzuela”, “De regreso a 1942” y “El pequeño gran salto de Liu”.
En 2011 recibió el Premio Literario Mao Dun, uno de los reconocimientos más importantes de la literatura china. En 2018 fue distinguido por Francia como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras y en 2026 obtuvo el Premio Internacional Nord-Sud de Italia.
Durante su paso por Mendoza, Liu Zhenyun propondrá un acercamiento a la historia y evolución de los caracteres chinos, permitiendo conocer aspectos de una tradición lingüística estrechamente vinculada con la historia y la cultura del país asiático.
La iniciativa cuenta con la participación de instituciones vinculadas con la promoción de la lengua y la cultura china, entre ellas el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, y se enmarca en las acciones de intercambio cultural e internacionalización que impulsa la institución.
- Primera presentación: martes 15 de septiembre, 18 h, Secretaría de Cultura de Mendoza, Gutiérrez 240, Ciudad.
- Segunda presentación: miércoles 16 de septiembre, 10 h, Auditorio de la Universidad de Congreso, Colón 90, Ciudad de Mendoza.
En pocas palabras
- Liu Zhenyun: El escritor chino visitará Mendoza para ofrecer dos charlas gratuitas.
- Temática: Se abordará la "Historia de los caracteres chinos" en la Secretaría de Cultura y la Universidad de Congreso.
- Reconocimientos: El autor es ganador del Premio Literario Mao Dun y ha sido distinguido en Francia e Italia.