San Carlos renueva su movilidad municipal con nuevos vehículos para estudiantes

Nuevos vehículos para fortalecer la movilidad estudiantil

En este marco, estudiantes del Instituto de Educación Superior N.º 9-010 “Rosario Vera Peñaloza” viajaron para participar de las Jornadas Puente 2026 – III Encuentro Regional de Estudiantes de PEI, PEP y PEE, junto a alumnos de los Institutos N.º 9-004 “Normal Gral. Toribio de Luzuriaga” y N.º 9-009 “Tupungato”.

Los nuevos rodados facilitarán el traslado de estudiantes a actividades educativas y culturales.

La disponibilidad de nuevos vehículos facilita que más jóvenes accedan a estas experiencias, fortaleciendo sus trayectorias formativas mediante una herramienta concreta: la posibilidad de trasladarse y participar activamente.