Pistacho en Argentina: por qué crece el interés

El pistacho dejó de ser un producto asociado exclusivamente a determinados mercados internacionales y comenzó a ganar espacio en la producción agropecuaria argentina. El crecimiento de su consumo, especialmente en industrias como la heladería, la pastelería y la elaboración de chocolates, se combina con una oferta mundial que no alcanza a cubrir la demanda.
Para conocer las características de este cultivo y las oportunidades que presenta para Argentina, Juan Ignacio Ponelli, CEO de Agrofides, analizó el escenario en una entrevista realizada en Conexión Agro, de Radio Nihuil.
Una demanda que crece desde hace dos décadas
Ponelli explicó que el crecimiento del pistacho no responde solamente a la reciente popularidad que adquirió el producto. Según señaló, la demanda mundial viene aumentando a un ritmo cercano al 6,5% anual desde hace aproximadamente 20 años.
“Hace veinte años que la demanda mundial crece de manera sostenida”, sostuvo, al considerar que se trata de una tendencia de largo plazo y no de una moda pasajera.
El crecimiento del consumo encuentra, además, una limitación del lado de la oferta. Las características agronómicas del cultivo, el tiempo necesario para alcanzar niveles productivos importantes y la inversión inicial hacen que la incorporación de nuevas hectáreas sea un proceso lento.
De acuerdo con las estimaciones mencionadas por Ponelli, el mercado podría mantener durante los próximos 10 a 15 años un déficit estructural de alrededor de 250.000 toneladas anuales.
Un cultivo que requiere paciencia e inversión
Una de las principales particularidades del pistacho es el tiempo que transcurre entre la plantación y la obtención de una producción económicamente significativa.
Los primeros frutos pueden aparecer alrededor del quinto año, mientras que aproximadamente a partir del séptimo la producción puede comenzar a cubrir los costos operativos y generar rentabilidad.
A esto se suma una inversión inicial importante. El desarrollo de una plantación requiere infraestructura de riego, conducción y almacenamiento de agua, además de perforaciones en aquellas zonas donde son necesarias.
Ponelli explicó que en algunos proyectos los pozos pueden alcanzar profundidades de hasta 500 metros y que una perforación puede representar una inversión cercana a los 250.000 dólares.
Por estas características, el cultivo requiere escala, planificación y una mirada de largo plazo. Una vez desarrollado, sin embargo, el pistacho puede mantener una vida productiva durante muchas décadas.
Argentina y el potencial de Cuyo
Las condiciones agroclimáticas de la región de Cuyo aparecen como uno de los principales argumentos para el desarrollo del pistacho en Argentina.
Suelos adecuados, disponibilidad de agua en determinadas zonas, amplitud térmica y condiciones climáticas favorables permiten pensar en una expansión del cultivo, especialmente en Mendoza y San Juan.
El pistacho es originario de Asia Central y Medio Oriente y actualmente la producción mundial se encuentra fuertemente concentrada en países como Estados Unidos, Irán y Turquía.
Para Ponelli, Argentina cuenta además con una experiencia acumulada de más de tres décadas en el cultivo, lo que constituye una base para avanzar en superficie y productividad.
Una alternativa para diversificar la producción
El interés por el pistacho también está llegando a productores que ya desarrollan otras actividades agrícolas.
En Cuyo comienzan a observarse proyectos que incorporan bloques de entre cinco y diez hectáreas de pistacho como una forma de diversificar la producción y distribuir el riesgo productivo en el largo plazo.
La estrategia implica convivir con un período inicial sin ingresos relevantes, pero también permite incorporar un cultivo con una vida productiva prolongada y vinculado a un mercado internacional en crecimiento.
Las oportunidades para los pequeños productores
El desarrollo del pistacho no necesariamente está limitado a grandes emprendimientos. Los productores de menor escala pueden comercializar su producción a través de plantas procesadoras o recurrir a servicios de procesamiento a fasón para luego desarrollar su propia marca.
También existe la posibilidad de generar asociaciones entre productores para compartir infraestructura y reducir los costos que implica el procesamiento.
Esta alternativa puede favorecer el crecimiento de pequeñas superficies y permitir que más productores participen de una cadena que todavía tiene espacio para expandirse.
Un cultivo con proyección
El desarrollo del pistacho en Argentina abre una alternativa para productores que buscan diversificar y participar de un mercado internacional con una demanda creciente.
El cultivo requiere planificación, capital, infraestructura y paciencia, pero las condiciones agroclimáticas de Cuyo y la experiencia acumulada durante décadas ofrecen una base para pensar en una expansión sostenida de esta producción.
Más allá de la reciente popularidad del pistacho, el fenómeno responde a una transformación de largo plazo en los hábitos de consumo y a una oferta internacional que todavía enfrenta dificultades para acompañar ese crecimiento.
En pocas palabras
- Pistacho argentino: el cultivo gana terreno en Argentina impulsado por la alta demanda global y una oferta mundial limitada.
- Oportunidad de inversión: requiere paciencia y capital inicial, pero ofrece rentabilidad a largo plazo y un mercado con déficit estructural de oferta.
- Potencial productivo: las condiciones agroclimáticas de Cuyo favorecen la expansión del cultivo, con margen para pequeños y grandes productores.