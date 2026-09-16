Pistacho en Argentina: por qué crece el interés

“Hace veinte años que la demanda mundial crece de manera sostenida”, sostuvo, al considerar que se trata de una tendencia de largo plazo y no de una moda pasajera.

Las condiciones agroclimáticas de Cuyo favorecen la expansión del cultivo.

El crecimiento del consumo encuentra, además, una limitación del lado de la oferta. Las características agronómicas del cultivo, el tiempo necesario para alcanzar niveles productivos importantes y la inversión inicial hacen que la incorporación de nuevas hectáreas sea un proceso lento.

De acuerdo con las estimaciones mencionadas por Ponelli, el mercado podría mantener durante los próximos 10 a 15 años un déficit estructural de alrededor de 250.000 toneladas anuales.

Un cultivo que requiere paciencia e inversión

Una de las principales particularidades del pistacho es el tiempo que transcurre entre la plantación y la obtención de una producción económicamente significativa.

Los primeros frutos pueden aparecer alrededor del quinto año, mientras que aproximadamente a partir del séptimo la producción puede comenzar a cubrir los costos operativos y generar rentabilidad.

A esto se suma una inversión inicial importante. El desarrollo de una plantación requiere infraestructura de riego, conducción y almacenamiento de agua, además de perforaciones en aquellas zonas donde son necesarias.

Ponelli explicó que en algunos proyectos los pozos pueden alcanzar profundidades de hasta 500 metros y que una perforación puede representar una inversión cercana a los 250.000 dólares.

Por estas características, el cultivo requiere escala, planificación y una mirada de largo plazo. Una vez desarrollado, sin embargo, el pistacho puede mantener una vida productiva durante muchas décadas.

Argentina y el potencial de Cuyo

Las condiciones agroclimáticas de la región de Cuyo aparecen como uno de los principales argumentos para el desarrollo del pistacho en Argentina.

Suelos adecuados, disponibilidad de agua en determinadas zonas, amplitud térmica y condiciones climáticas favorables permiten pensar en una expansión del cultivo, especialmente en Mendoza y San Juan.

El pistacho es originario de Asia Central y Medio Oriente y actualmente la producción mundial se encuentra fuertemente concentrada en países como Estados Unidos, Irán y Turquía.

Para Ponelli, Argentina cuenta además con una experiencia acumulada de más de tres décadas en el cultivo, lo que constituye una base para avanzar en superficie y productividad.

Las condiciones agroclimáticas de Cuyo favorecen la expansión del cultivo.

Una alternativa para diversificar la producción

El interés por el pistacho también está llegando a productores que ya desarrollan otras actividades agrícolas.

En Cuyo comienzan a observarse proyectos que incorporan bloques de entre cinco y diez hectáreas de pistacho como una forma de diversificar la producción y distribuir el riesgo productivo en el largo plazo.

La estrategia implica convivir con un período inicial sin ingresos relevantes, pero también permite incorporar un cultivo con una vida productiva prolongada y vinculado a un mercado internacional en crecimiento.

Las oportunidades para los pequeños productores

El desarrollo del pistacho no necesariamente está limitado a grandes emprendimientos. Los productores de menor escala pueden comercializar su producción a través de plantas procesadoras o recurrir a servicios de procesamiento a fasón para luego desarrollar su propia marca.

También existe la posibilidad de generar asociaciones entre productores para compartir infraestructura y reducir los costos que implica el procesamiento.

Esta alternativa puede favorecer el crecimiento de pequeñas superficies y permitir que más productores participen de una cadena que todavía tiene espacio para expandirse.

Un cultivo con proyección

El desarrollo del pistacho en Argentina abre una alternativa para productores que buscan diversificar y participar de un mercado internacional con una demanda creciente.

El cultivo requiere planificación, capital, infraestructura y paciencia, pero las condiciones agroclimáticas de Cuyo y la experiencia acumulada durante décadas ofrecen una base para pensar en una expansión sostenida de esta producción.

Más allá de la reciente popularidad del pistacho, el fenómeno responde a una transformación de largo plazo en los hábitos de consumo y a una oferta internacional que todavía enfrenta dificultades para acompañar ese crecimiento.