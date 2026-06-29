Lavalle impulsa la producción de almendras y pistacho

Lavalle impulsa nuevas capacitaciones agrícolas

Se abordarán temas vinculados a la producción de almendras, pistacho e injertos de melón y sandía, cultivos que representan alternativas productivas para la región. Una jornada de enseñanzas y aprendizajes destinado a productores, estudiantes, técnicos y personas interesadas en el desarrollo y la diversificación de cultivos en el departamento.

La propuesta es parte de las acciones que impulsa el municipio de Lavalle para consolidar el sector productivo, con espacios de formación, intercambio de conocimientos y acceso a herramientas técnicas que contribuyan al crecimiento agrícola.