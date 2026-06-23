Nación habilitó un parque solar en Lavalle y Mendoza suma energía al sistema integrado

De acuerdo con el documento técnico, el complejo de generación fotovoltaica se conectará de manera directa con sistema interconectado nacional en barras de 66 kilovoltios correspondientes a la nueva E.T. Costa de Araujo.

La planta de este parque solar aportará una potencia instalada definitiva de 25,44 megavatios, consolidando la participación de Mendoza en la matriz de generación limpia del país. Fuentes oficiales detallaron que la empresa privada había presentado una solicitud para operar con una capacidad mayor, aunque las modificaciones técnicas finales derivaron en el establecimiento del número aprobado legalmente esta semana cerca de la E.T. Costa de Araujo.

Mendoza sigue sumando parques solares, una de las formas de producir energías limpias.

Regulación técnica y conexión de la E.T. Costa de Araujo

El procedimiento administrativo contó con la intervención de Cammesa, organismo encargado de validar que las instalaciones del parque solar cumplan con los requisitos técnicos obligatorios para asegurar la estabilidad del transporte de energía en la región de Cuyo, vinculada directamente con la Estación Transformadora Costa de Araujo.

La normativa emitida por la autoridad energética nacional estipula regulaciones estrictas respecto al mantenimiento de la infraestructura vinculada a la E.T. Costa de Araujo. El texto legal aclara que los sobrecostos financieros o penalizaciones por fallas técnicas del equipamiento electromecánico del parque solar serán cargados exclusivamente a la firma titular, deslindando de responsabilidades al Estado.

Esta disposición busca garantizar que la operación privada mantenga los estándares de eficiencia comprometidos ante el nodo de distribución de Edemsa, minimizando los riesgos de cortes o fluctuaciones de tensión en las localidades del norte mendocino gracias al correcto funcionamiento de este parque solar y Costa de Araujo.

El plano nacional junto a la E.T. Costa de Araujo

En paralelo, la administración central aprobó el ingreso de otro parque solar fotovoltaico denominado "Arauco Solar V", situado en La Rioja, el cual operará bajo condiciones similares a las establecidas para Costa de Araujo.

Ese emprendimiento norteño cuenta con una capacidad de generación significativamente mayor, establecida en 79,92 megavatios, y coordinará su inyección energética en barras de 132 kilovoltios pertenecientes a la Estación Transformadora Arauco II.

En términos globales, la integración de la planta conectada a la E.T. Costa de Araujo y su par riojano sumará un total de 105,36 megavatios de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), un volumen que contribuye a diversificar las fuentes de abastecimiento y a fortalecer la capacidad de respuesta eléctrica nacional gracias a cada nuevo parque solar habilitado.